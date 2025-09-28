Toluca derrota a Mazatlán en juego de la Jornada 11 de la Liga MX
Toluca se enfrentó en casa ante Mazatlán esta Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX, logrando sumar una victoria clara y contundente midiéndose ante Mazatlán.
Toluca logró una victoria más en el torneo e hizo una nueva diablura en la cancha del Estadio Nemesio Diez, al derrotar por 3-1 a Mazatlán que luchó ante el campeón del futbol mexicano y actual líder, en actividad de la Jornada 11 de la Liga MX.
El cuadro rojo que logró su quinta victoria consecutiva luego de aquella derrota contra Cruz Azul en la Jornada 6, volvió a demostrar ese ímpetu y estilo para sumar tres puntos que los ponen en la cima y siendo de nuevo favorito al título del futbol mexicano.
Toluca vive un momento anímico enorme, pues en esta jornada doble del sábado pasado a este 27 de septiembre sumaron nueve puntos por los triunfos ante Chivas, Rayados de Monterrey con esa polémica paliza de 6-2 y finalmente con este 3-1 contra los cañoneros.
¿Cuáles son los próximos partidos de Toluca?
JORNADA 12 | 4 octubre – vs León | Estadio León
JORNADA 13 | 19 octubre – vs Querétaro | Estadio Nemesio Diez
JORNADA 14 | 22 octubre – vs Tijuana | Estadio Caliente
JORNAD 15 | 26 octubre – vs Pachuca | Estadio Nemesio Diez
JORNADA 16 | 2 noviembre – vs Atlas | Estadio Jalisco
JORNADA 17 | 8 noviembre – vs América | Estadio Nemesio Diez
¿Cuáles son los próximos partidos de Mazatlán?
JORNADA 12 | 3 octubre – vs Atlético San Luis | Estadio El Encanto
JORNADA 13 |18 octubre – vs Chivas | Estadio Akron
JORNADA 14 | 21 octubre – vs Santos | Estadio El Encanto
JORNADA 15 | 24 octubre – vs América | Estadio El Encanto
JORNADA 16 | 2 noviembre – vs Querétaro | Estadio Corregidora
JORNADA 17 | 7 noviembre – vs Necaxa | Estadio El Encanto
Los goles del Toluca vs Mazatlán de la Jornada 11
En el aprtido, Héctor Herrera sacó un tiro de larga distancia y puso el primer gol al minuto 25, luego al 49 con un remate extraño, logró anotar el segundo tanto Bruno Méndez. El dominio en el marcador no reflejó precisamente un control total, repartiendo la pelota Diablos con una tencencia del 49 por ciente ante un 46 muy competitivo de Mazatlán.
Al minuto 89, Paulinho anotó el tercero por la vía de penal y cuando parecía que se irían en ceros los Diablos, Benedetti acortó distancias muy tarde al minuto 92.
🫵🏻🤩 ¡Así vivimos el 2-0 desde el terreno de juego! pic.twitter.com/SuQCEGLrJU— Toluca FC (@TolucaFC) September 28, 2025
¡Chorizo Power! 👹— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 28, 2025
Toluca se lleva los tres puntos en casa con la victoria 3-1 ante Mazatlán.
