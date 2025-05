Toluca vs América: ¿Quién es favorito en la Final en las casas de apuestas?

Toluca recibe al América en la Final de Vuelta del Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Antonio Mohamed, los ‘Diablos Rojos’ buscan cerrar la serie ante el cuadro de Coapa llevando la 11 a sus vitrinas. Por su parte, la escuadra azulcrema comandada por André Jardine busca levantarse con el tetracampeonato y con ello, sumar el campeonato de Liga 17 a lo largo de su historia.

Te puede interesar: Chivas anuncia BAJA de un jugador, REFUERZO para el Mundial de Clubes

Luego del partido de Ida disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes, América y Toluca no se hicieron daño. El compromiso en la CDMX no tuvo muchas opciones de peligro y ahora, el título se define en la cancha del Nemesio Diez, inmueble en el que el conjunto Escarlata no ha conocido la derrota en la presente campaña.

Con una marca de 8 victorias y dos empates, los ‘Diablos Rojos’ mantienen el invicto ante su gente, por lo que el Nemesio Diez será una aduana complicada para el Club América en sus aspiraciones por seguir haciendo historia.

Durante el primer encuentro de la Final entre ambos equipos, Antonio Mohamed no pudo contar con el Campeón de Goleo, Paulinho, quien tuvo una molestia muscular y de quien se espera que pueda estar disponible en la Final de Vuelta.

Toluca vs América: ¿Quién es el favorito en la Final?

De cara al juego de Vuelta entre Toluca y América, sorpresivamente los ‘Diablos Rojos’ se colocan como favoritos. De acuerdo a las casas de apuestas, la escuadra Escarlata tiene amplias posibilidades de levantar el trofeo del Torneo Clausura 2025 ante el Club América, máximo ganador en la Liga BBVA MX.

El partido de Vuelta entre el equipo de Antonio Mohamed y André Jardine, lo vas a poder ver EN VIVO este domingo 25 de mayo a través de la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas, tiempo de la CDMX.

Te puede interesar: CONFIRMADO: El nuevo DT de Chivas para el Apertura 2025