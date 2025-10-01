Toluca vs LA Galaxy, horario de la campeones Cup, ¿qué se juega en este partido?

Este día miercoles 1 de octubre, el Toluca tiene un nuevo reto enfrentando ahora al Galaxy en un encontronazo de Liga MX vs MLS buscando la Campeones Cup, el título que entregan ambas ligas citando a los campeones de ambas ligas.

El cuadro de Antonio Mohamed se ha trasladado al Estadio Dignity Health Sports Park de Carson, California para medirse ante el equipo que juega de local y que quiere superar al conjunto de Toluca que es líder del torneo mexicano.

Te podría interesar: Martín Anselmi, INTERESA a los Pumas de Liga MX, y ¿Efraín Juárez?

Mohamed ha hecho su labor preparando a su conjunto y dosificando sus armas, pues Toluca ligará cinco juegos en un breve periodo, recordando que hace unos días hubo jornada doble en Liga MX, por lo que la carga de trabajo ha llegado para los actuales campeones.

Te podría interesar: Este sería el balón oficial del Mundial del 2026 que llevaría por nombre TRIONDA

Lo que debes saber de la Campeones Cup Toluca vs Galaxy

Fecha: Miércoles 1 de octubre de 2025

Sede: Dignity Health Sports Park, Carson, California

Hora: 20:30 h (centro de México)

¡Jesús Gallardo responde todo antes de Campeones Cup! 🔥



¿Festejará @TolucaFC esta noche? 🏆😈 pic.twitter.com/UFBLpoWaiG — Campeones Cup (@CampeonesCup) October 1, 2025

¿Qué gana el campeón de la Campeones Cup, en el partido Toluca vs Galaxy?

El vencedor de este partido que es único, y que presenta a Toluca por Liga MX y a Galaxy por la MLS, entrega un trofeo que los acredita como campeones del certamen y una suma de dinero que extraoficialmente es de 109 mil dólares, algo así como 2 millones de pesos.

En estos tiempos en los que la rivalidad Liga MX vs MLS va en ascendo, el ganador también obtiene una inyección de motivación y prestigio sobre la liga rival.

¿Desde cuándo y qué equipos han ganado la Campeones Cup?

La Campeones Cup se comenzó a jugar en 2018 y la balanza indica tres campeones para México y tres para la MLS.



Tigres UANL (campeón 2018)

Atlanta United (campeón 2019)

Columbus Crew (campeón 2021)

New York City (campeón 2022)

Tigres UANL (campeón 2023)

Club América (campeón 2024)



