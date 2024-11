Alineaciones confirmadas Toluca vs León | Jornada 15 Liga BBVA MX

Este sábado 2 de noviembre del 2024, continúa la actividad de la jornada 15 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Los encuentros que se van a disputar son: Atlético de San Luis vs Puebla, Toluca vs León, Chivas vs Pumas, Monterrey vs Atlas, Pachuca vs Necaxa y el Cruz Azul vs Santos.

Uno de los encuentros más llamativos del día es el Toluca vs León en punto de las 17 horas tiempo del centro de México. El encuentro se disputará en el Estadio Nemesio Diez.

Es un encuentro muy llamativo en el que ambos equipos necesitan de la victoria. Toluca se ubica en el segundo lugar con 31 puntos. Necesita de la victoria para asegurar su lugar en los Cuartos de Final del torneo.

Por otra parte, León es el más obligado a llevarse la victoria. Se ubica en el lugar 11 con 16 puntos. Depende de sí mismo para poder entrar al Play In, por lo que necesita ganar. En caso de empate, se le complicaría el panorama y con la derrota, podría quedar eliminado de la competición si Chivas y Atlas ganan sus encuentros.

Alineaciones confirmadas Toluca vs León

Alineación de Toluca

La alineación que manda Renato Paiva para asegurar su clasificación a los Cuartos de final del torneo es:

Portero: Volpi

Defensas: Pereira, Luan y Baeza

Mediocampistas: Gallardo, Ruiz, Angulo y Garcia

Delanteros: Vega, Paulinho y Violante

Alineación de León

Eduardo Berizzo manda el siguiente once con el objetivo de llevarse los tres puntos y seguir en la lucha por un lugar al Play In.

Portero: Blanco

Defensas: Reyes, Bellón, Barreiro y Santos

Mediocampistas: Guardado, Estrada, Ramírez y Mendoza

Delanteros: Alvarado y Cabral

