Toluca 0-1 León EN VIVO dónde ver transmisión online Jornada 15 Liga BBVA MX hoy gratis

Este sábado 2 de noviembre del 2024, continúa la actividad de la jornada 15 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Los encuentros que se van a disputar son: Atlético de San Luis vs Puebla, Toluca vs León, Chivas vs Pumas, Monterrey vs Atlas, Pachuca vs Necaxa y el Cruz Azul vs Santos.

Uno de los encuentros más llamativos del día es el Toluca vs León en punto de las 17 horas tiempo del centro de México. El encuentro se disputará en el Estadio Nemesio Diez.

