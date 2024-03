Cancelan el Toluca vs Pumas del sábado 16 de marzo | Clausura 2024

Dentro de la jornada 12 del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, el duelo Toluca vs Pumas ya no se llevará a cabo en el día programado: sábado 16 de marzo. A través de su página oficial, la primera división del futbol mexicano confirmó nueva fecha para el compromiso entre Diablos y Auriazules, que será en el Estadio Nemesio Diez en la capital del Estado de México.

Originalmente, el partido Toluca vs Pumas estaba programado para disputarse el sábado 16 de marzo a las 17:00 horas; ahora, el duelo en el Estadio Nemesio Diez será el próximo domingo 17 de marzo a las 19:00 horas; será el duelo que cierra la actividad de la jornada 12 en el torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, junto con Atlético San Luis vs Pachuca.

Toluca vs Pumas de la jornada 12 del Clausura 2024 cambia de horario

En la página oficial de la Liga BBVA MX ya se percibe el nuevo horario del compromiso Toluca vs Pumas. La jornada 12 del Clausura 2024 tendrá como principales platillos los duelos Cruz Azul vs Necaxa, Chivas vs América, entre otros. Además, será la fecha previo a la primera fecha FIFA del año, donde, entre otros duelos, la Selección Mexicana se medirá a Panamá en la semifinal de la CONCACAF Nations League.

Ante Pumas, Toluca buscará mantener el invicto en casa: el conjunto dirigido por Renata Paiva registra cinco victorias en los cinco partidos disputados en el Estadio Nemesio Diez en el torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX; por su parte, Pumas se encuentra en busca de su primer triunfo como visitante: suma dos derrotas y tres empates en sus cinco encuentros fuera de casa.

