Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Toluca vs Santos Laguna: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 20 de septiembre, partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Santos Laguna ya pudo saborear las mieles de la victoria, pero ahora tendrá que enfrentarse al superlíder Toluca

Toluca vs Santos Laguna
Toluca vs Santos Laguna

Escrito por: Francisco Fernández

Luego de un arranque desastroso, Santos Laguna ya pudo disfrutar de las mieles de la victoria al derrotar a Juárez la semana pasada, pero ahora tendrá que enfrentarse al Toluca, el superlíder general de la competencia al que visita este domingo 20 de septiembre en partido de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en la cancha del estadio Nemesio Diez de la capital mexiquense.

Te puede interesar: Pachuca vs Xolos de Tijuana: HORA EXACTA para ver el encuentro de la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

Ver en vivo
4:20 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
21 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
21 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
21 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
22 SEP
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
22 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
22 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
23 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
23 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
23 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
23 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
24 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
24 SEP