Toluca vs Santos Laguna: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 20 de septiembre, partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online
Santos Laguna ya pudo saborear las mieles de la victoria, pero ahora tendrá que enfrentarse al superlíder Toluca
Luego de un arranque desastroso, Santos Laguna ya pudo disfrutar de las mieles de la victoria al derrotar a Juárez la semana pasada, pero ahora tendrá que enfrentarse al Toluca, el superlíder general de la competencia al que visita este domingo 20 de septiembre en partido de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en la cancha del estadio Nemesio Diez de la capital mexiquense.
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