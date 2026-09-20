Toluca vs Santos Laguna: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 20 de septiembre, partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Luego de un arranque desastroso, Santos Laguna ya pudo disfrutar de las mieles de la victoria al derrotar a Juárez la semana pasada, pero ahora tendrá que enfrentarse al Toluca, el superlíder general de la competencia al que visita este domingo 20 de septiembre en partido de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en la cancha del estadio Nemesio Diez de la capital mexiquense.

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