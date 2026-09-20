Pachuca vs Xolos de Tijuana: HORA EXACTA para ver el encuentro de la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

En el cierre de la jornada 9, Pachuca recibe a Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio Hidalgo. Un duelo crucial para las aspiraciones de ambos conjuntos, que se encuentran inmersos en la lucha directa por afianzar su posición dentro de la zona de clasificación a la Liguilla del Apertura 2026.

El silbatazo inicial de este compromiso está programado exactamente para este domingo 20 de septiembre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

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Los Xolos de Tijuana llegan en el décimo lugar con 13 puntos obtenidos en siete compromisos, producto de cuatro victorias, un empate y dos derrotas. El conjunto fronterizo buscará recuperar la regularidad tras su última caída ante Querétaro.

Por su parte, el Club Pachuca se ubica en la posición número 12 con 11 unidades tras ocho encuentros disputados. Los hidalguenses tratarán de aprovechar la localía para mantener la inercia ganadora, luego de vencer contundentemente por 3-0 al Atlante en calidad de visitante durante la jornada pasada.

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Gran parte del poderío ofensivo de los Tuzos recae en Salomón Rondón, quien llega a este duelo como el actual líder goleador del torneo con 8 dianas, registrando una impresionante marca de un gol cada 79 minutos.

En los antecedentes estadísticos directos

La balanza histórica se mantiene sumamente equilibrada con 13 triunfos para Pachuca, 12 para Tijuana y cinco empates. La última vez que se midieron fue durante el pasado torneo, un choque en el que los fronterizos impusieron condiciones al ganar 3-1 en casa.

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Partidos de HOY 20 de septiembre de la Liga BBVA MX

Siguen las acciones en el cierre de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026, con partidos que prometen grandes emociones:

Pachuca vs Tijuana | 17:00 horas (Tiempo del Centro de México).

| 17:00 horas (Tiempo del Centro de México). Toluca vs Santos Laguna | 18:00 horas (Tiempo del Centro de México).

| 18:00 horas (Tiempo del Centro de México). Querétaro vs León | 20:05 horas (Tiempo del Centro de México).