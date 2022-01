El jugador con más anillos en la historia del Super Bowl

Tom Brady se ha convertido en el jugador con más anillos ganados en la historia del Super Tazón; el mariscal de campo norteamericano posee siete.

Tom Brady llegó a los Tampa Bay Buccaneers en 2020 para ganar su séptimo anillo de Súper Bowl. El quarterback fenómino, llegó para ayudar romper la maldición de que un equipo que no brillaba, además de lograr quitar la idea de que lo “viejo” no puede competir contra los “jóvenes” y sobre todo hacer más grande el hito deportivo de este jugador.

Cada vez son menos los argumentos con los que se puede “justificar” o internar “racionalizar” el caso de Tom Brady. Se terminará esa ‘barata’ discusión de si es o no el mejor de todos los tiempos y no me queda más que hacer la “humilde recomendación” de que los disfruten mientras esté activo.

El veterano quarterback norteamericano, ganó sus seis anillos restantes con los New England Patriots, equipo que lo drafteó en el año 2000 como la selección número 199.

El Super Bowl LVI estará en TV Azteca Deportes

No puede faltar el Super Bowl en la pantalla de TV Azteca Deportes. ¡Estamos preparados para llevarte una función digna de Hollywood! Este 13 de diciembre, disfruta de la edición número LVI del Super Domingo con todo el equipo de Ritual NFL.

Disfruta del espectáculo deportivo más grande del año en el mundo a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes.