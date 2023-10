Tom Brady reveló en México si le gusta o no que le digan GOAT

El ex jugador de futbol americano en la NFL, Tom Brady, estuvo en la Ciudad de México esta tarde de miércoles, impartiendo una conferencia en la que dio un repaso por toda su vida, indicando que su éxito se basó más en la mentalidad que en su habilidad.

El ex de los Patriotas de Nueva Inglaterra y Bucaneros de Tampa Bay, ganó 7 anillos de Super Bowl, es el más ganador en la historia y reconocido como el más grande de todos los tiempos, por lo que es llamado GOAT, término utilizado solo para personajes fuera de serie.

GOAT viene de la frase Greatest Of All Time, y pese a que los números respaldan a Brady en ese sentido, él mismo rechaza ser llamado de ese modo.

“La respuesta es no”, adelantó Brady, y continúo diciendo que “no puedo decir que nunca pensé en ser el mejor”.

Explicó que quería siempre que su equipo fuera el mejor, pero en lo individual, él no quería ser el mejor en la historia, si no “ser el mejor que yo pudiera ser”, argumento con el que desató aplausos en el Auditorio Nacional durante el evento EXMA 2023.

Tom Brady encanta a casi 10 mil personas con su discurso de vida

Brady, fue recibido en el coloso de Reforma como la estrella que es, agradeció la invitación y la asistencia, recalcó su simpatía con México recordando que en su momento de estudiante, fue a Cancún y Acapulco a vacacionar, mención con la que además se solidarizó por la situación vivida en Acapulco por el Huracán Otis.

Brady prosiguió recordando que su éxito no fue nato, acotando que la primera ocasión que él jugó futbol americano fue a los 14 años, momento en el que no sabía ni cómo usar el equipo de juego.

Subrayó que hubo muchos compañeros que sabían mucho del juego y cómo jugarlo, y que al darse cuenta de su gustó por ese deporte, comenzó un trabajo mental que lo llevó a escalar lugares en la preparatoria, en la universidad y en la NFL.

EXMA México 2023



“En el primer año de preparatoria, no ganamos ni un juego y yo era el suplente. En segundo, pude ser el titular del equipo B, yo tuve que desarrollar otras disciplinas, como la resiliencia”, dijo Brady, diciéndole al público que como él, tuvo la “opción de renunciar o la de trabajar más duro”.

“Tenía que enfocarme más para llegar a donde quería. Lo que aprendí de mis fracasos fue caer y levantarme siempre”.

Indicó que en la Universidad de Michigan vivió algo similar a lo ocurrido en preparatoria, en donde se unió al equipo de futbol americano y era suplente, pero con mentalidad, trabajando más luego de los entrenamientos, haciendo más de lo que le pedían, estudiando el deporte en sus ratos libres y mostrando siempre actitud triunfadora, llegó a ser el titular.

Así, surgió la revelación de su juego más importante, el cual fue al finalizar la universidad.

“Hay muchos juegos especiales, la victoria más especial fue mi último juego en la universidad. Trabajé mucho, estábamos perdiendo 28-14 y los empatamos, nos fuimos a extras. Es difícil creer en uno mismo y tenemos que esforzarnos. No tuve miedo, pensé en dar lo mejor de mí. Ese partido en la universidad fue una gran competencia”, mencionó Brady, dejando encantados a los asistentes en el Auditorio, que en su mayoría estaban ahí para ver en persona al señalado como mejor de todos los tiempos.

La mentalidad de Brady en Patriotas de Nueva Inglaterra

Tom Brady llegó a hablar de su historia en Patriotas, en la que dijo haber tenido muchos sentimientos en el 2000, cuando veía que en Draft todos los jugadores eran elegidos y él era el último tomado por Patriotas.

Pero sostuvo que al conocer al dueño Robert Kraft, le hizo saber que no lo defraudaría por haberlo elegido, a lo que el dueño de Pats no hizo mucho caso, porque fue de los últimos en ser tomados y no tenía la atención dedicada a Brady.

Supo en ese entonces que del mismo modo en que superó obstáculos en preparatoria y universidad, lo hizo en Patriotas, dedicando más tiempo al trabajo día a día.

Mencionó que ya en Pats, en el segundo año, cuando él era suplente, el titular se lesionó, lamentó ese hecho, pero también dijo que él sabía que el día que entrara al campo, “nada lo sacaría”, poniendo en euforia al Auditorio Nacional.

Sostiene Brady que podría seguir jugando

Tom Brady afirmó que podría seguir jugando profesionalmente, pues tiene muchas habilidades aún para competir, pero alegó que 23 años fueron suficientes y que ahora prioriza muchas otras cosas en la vida, aunque ama el deporte y sigue ligado a él, por lo que dejó descartado algún regreso a la NFL.