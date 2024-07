Toni Kroos rompe el silencio y rechaza a la Euro 2024

Quien era futbolista alemán hasta hace unos días, Toni Kroos, participó en un podcast en el que no escondió sus emociones y frustraciones tras ser eliminado en casa en la Euro 2024, destacando como puntos importantes que desde las Semifinales no verá los partidos, pues no habrá partidos de calidad como los había con Alemania.

Toni Kroos ha estado en la conversación los últimos meses por su retiro y la historia ideal apuntaba que se retirara campeón, pero se quedó en los Cuartos de Final a manos de España.

Kroos explicó que “definitivamente no veré las Semifinales” y subrayó que el motivo es que no cree que “haya partidos de mayor calidad” como el que hubo entre los alemanes y los ibéricos.

Toni Kroos, decepcionado de su final

El centrocampista alemán reconoció que tras la eliminación germana ante España, sintió “un vacío muy grande”, algo que no sentía desde 2012, cuando cayó con el Bayern de Múnich en la final de la Liga de Campeones.

“Al igual que en el caso del Bayern Múnich, el sueño de un título en casa se hizo añicos con la derrota. El viaje en autobús desde la sede de Stuttgart hasta la concentración en Herzogenaurach se me hizo muy largo. La decepción fue increíble, pero no te quedas sentado durante tres horas en silencio, sino que también se desarrollan agradables conversaciones”, manifestó Kroos.

“Y aun así me sentí mal durante los dos días siguientes”, al recordar que todo el grupo hizo un análisis con el que no durmieron y sacaron grandes conclusiones, sin embargo, no ha sido suficiente para superar las sensaciones.

“Es sorprendente cómo la cabeza controla el cuerpo. Si hubiésemos progresado, habríamos jugado contra Francia en las semifinales de la Eurocopa y yo habría estado en plena forma. Pero no pude dar un paso los últimos dos días, todo me dolía de arriba a abajo. Mi cabeza estaba tan mal”, reveló.

Toni Kroos vivió con intensidad y dolor

Toni Kroos manifestó en el podcast que en la primera mitad de la prórroga sintió calambres que no le permitieron estar al 100. y aceptó que su coraje lo hizo seguir, y que inclusive si le pedían el cambio, tal vez él no se hubiera salido del campo.

