Toño Rodríguez: “Ochoa tiene nivel para seguir en Selección”

En exclusiva conAzteca Deportes, José Antonio Rodríguez, portero de Xolos, habló de la carrera por la titularidad en el arco de la Selección Mexicana y mencionó que no es un tema de edad.

“Yo lo que creo es que la cancha nunca te pide acta de nacimiento, nunca se es demasiado joven ni demasiado viejo para jugar fútbol, lo que si te pregunta la cancha es tu rendimiento” expresó.

Sobre el rendimiento que ha mostrado Memo en la Serie A, Rodríguez cree que sigue en gran nivel para ser parte de la Selección Azteca.

“Memo lo ha demostrado durante toda su carrera, entonces nos está poniendo el ejemplo, poniendo la vara muy alta a todos los que estamos acá porque está haciendo las cosas muy bien en una liga de élite a nivel mundial y nos empuja a nosotros para estar en el nivel de Memo e ir como un tren todos en el mismo vagón y manteniendo un muy buen nivel para que el arco esté seguro esté quien esté, pero Memo es un ejemplo para todos” confesó.

La nueva generación de porteros mexicanos

El momento que viven algunos de los porteros con mayor juventud en la Liga MX le hizo recordar su pasado y mencionó que deben tener paciencia y nunca perder el deseo de estar en el campo.

“Creo que lo viví y al final del día hay circunstancias que son ajenas a ti, lo vive Malagón, Sebastián Jurado, en grandes clubes no han tenido oportunidad de jugar, en su momento yo la tuve en varios lugares, lo más importante al final del día es que el deseo de jugar no se pierda, no te quedes nunca cómodo en un lugar ni en una banca” afirmó.

También reconoció que mantiene buena relación con los porteros de la liga y hasta lo felicitaron por la convocatoria a Selección.

“Al final del día todos somos amigos, por más de que uno por fuera escuche que es tu competencia. Todos se ponen contentos por el éxito del otro, creo que en el tema del arco no me ha tocado estar con un arquero que sienta esa envidia, ese coraje o esa mala onda, creo que la mayoría de la Liga MX se han expresado muy bien conmigo y yo de ellos”.

La amistad de Toño con Acevedo

El arquero de Tijuana se sinceró sobre la gran amistad que ha mantenido con Carlos Acevedo a lo largo de los años.

“Es muy buena relación, siempre, desde chicos hemos tenido constante comunicación, las hemos sabido llevar muy bien y al final del día la competencia de la rivalidad como todos los lugares, como en todas las familias y más nosotros como futbolistas queremos ganar de todas todas y sabes que al final del día el resultado lo vas a dejar de un lado y la amistad va a seguir y vamos uno siempre quiere ganar.”

Ahora, Toño Rodríguez tendrá que pelear por la titularidad en Selección Azteca con uno de sus ídolos y uno de sus grandes amigos, el próximo 23 de Marzo en la Nations League ante Surinam, lo que podría ser su debut con la selección mayor y usted lo podrá disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes.