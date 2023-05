Toto Wolff, jefe de Mercedes, dará clases en Harvard

En medio de los rumores sobre si le vendría bien a Mercedes un cambio en la dirigencia, ya que el equipo no está funcionando al nivel que se esperaba en la Fórmula 1, al jefe de la escudería Toto Wolff, le ha surgido una nueva oportunidad laboral.

Wolff impartirá un curso en la prestigiosa Universidad de Harvard para los alumnos de MBA de primero y segundo grado que se titulará Mercedes F1: Liderando un equipo de alto rendimiento. No obstante, esto no se empalmará con su apretada agenda dentro del automovilismo, pues la cátedra tendrá lugar durante el mes de enero de 2024, una vez que haya finalizado la temporada de la categoría reina del deporte motor.

Wolff estará acompañado en dicho curso de la profesora Anita Elberse, quien ya da clases de administración de empresas en la universidad y se especializa en los sectores de entretenimiento, medios y deportes. Además, es autora de varios libros, incluyendo Blockbusters: Hit-making, Risk-taking, and the Big Business of Entertainment.

Ambos han trabajado de manera estrecha en los últimos años, pues la neerlandesa estudió la forma en la que operó Mercedes durante la temporada 2021, e incluso ya llevó a Wolff en varias ocasiones a Harvard para acompañarla durante algunas cátedras.

Toto Wolff agradece la oportunidad a la Universidad de Harvard

Toto Wolff se mostró ilusionado por su incursión a Harvard. “Me siento muy honrado y privilegiado de seguir trabajando con las mentes jóvenes increíblemente brillantes de Harvard”, dijo.

“Cada vez que entro en el campus, me siento inspirado por la curiosidad y la ambición de los estudiantes, y salgo energizado por el entorno de aprendizaje especial que crean junto con la brillante facultad”, puntualizó.