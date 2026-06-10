Un ídolo mexicano de los 90 de la lucha libre pasa momentos complicados desde hace varios meses y desde entonces han surgido diferentes rumores acerca de su estado de salud. Hoy, uno de los más grandes creadores de la WWE confirmó que el exluchador sufrió amputación de ambas piernas y ahora se recupera de ello desde su casa. Conoce el legado del clubano dentro del deportes espectáculo.

De acuerdo con Vince Russo, el legendario luchador Konan está en un proceso de recuperación luego de que le amputaran ambas piernas a causa de graves complicaciones de salud. El reconocido guionista y creativo de la WWE reveló que recientemente habló con el cubano tras permanecer varias semanas hospitalizado. Fue una leyenda de la Lucha Libre Mexicana, pero murió en el ring con 35 años.

Tragedia en la lucha libre: ídolo mexicano habría sufrido amputación de ambas piernas|Archivo

Russo agregó que la WWE está cubriendo los gastos médicos de Konan. Lo anterior puede ser en gran medida debido a que el exluchador tenía un cargo administrativo de Triple A, empresa que recientemente adquirió el corporativo estadounidense.

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Konan y sus problemas de salud

Konan fue una de las más grandes estrellas de la lucha libre mexicana, sobre todo en los 90, que fue cuando vivió su punto más alto en su carrera. Sin embargo, los años no pasan en balde y fue en los 2000 que comenzó a tener problemas de salud.

Carlos Santiago Espada, nombre de pila, requirió de un trasplante en 2007. Sin embargo, ello se agravó en 2021 tras contagiarse de la COVID-19, lo que le provocó un fallo cardíaco y afectaciones renales.

El cubano fue inducido al Salón de la Fama de la Lucha Libre Triple A en agosto de 2025, durante la Triplemanía XXXIII. Pero fue en este año que se reportó que estaba grave en el hospital y hasta hoy se confirmó lo que ya era un secreto a voces.