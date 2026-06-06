Fue una leyenda de la Lucha Libre Mexicana, pero murió en el ring con 35 años

La Lucha Libre Mexicana cuenta con cientos de estrellas que lograron la fama mundial y que, además, consolidaron este deporte como uno de los más vistos al interior del país. Tristemente, existen leyendas que se fueron de este mundo debido a dolorosos y lamentables accidentes dentro del ring.

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Un ejemplo de lo anterior es El Hijo del Perro Aguayo, considerada una de las leyendas más grandes que la Lucha Libre Mexicana ha tenido en las últimas tres décadas que se fue de este mundo hace 11 años debido a un accidente mientras luchaba en el norte del país. Esto fue lo que ocurrió.

¿Qué pasó con El Hijo del Perro Aguayo, leyenda de la Lucha Libre Mexicana?

Todo sucedió el 21 de marzo del 2015 en Tijuana, Baja California. Aquí, el Hijo del Perro Aguayo cumplía con una función más en su carrera como profesional a través de una lucha que medía a grandes leyendas de la Lucha Libre Mexicana, entre las que destacaba Rey Mysterio Jr.

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La tragedia ocurrió precisamente en el ring en un encuentro entre él, el luchador de la WWE y Xtreme Tiger cuando recibió una patada voladora de parte de Mysterio Jr. Inmediatamente, el Hijo del Perro Aguayo cayó de espaldas y se impactó contra una de las cuerdas del cuadrilátero, esto segundos antes de sufrir un golpe contra la ceja del ring.

En este momento el Hijo del Perro Aguayo ya hacía inconsciente en el ring, hecho que se agravó luego de que Konan lo moviera en distintas ocasiones para despertarlo. Al final, se confirmó la triste partida del luchador con tan solo 35 años luego de sufrir un traumatismo cervical, así como una fractura de cuello que le provocó un paro cardiorrespiratorio.

¿Qué logros tuvo el Hijo del Perro Aguayo en la Lucha Libre Mexicana?

Además de haber ganado el campeonato nacional de parejas y tríos, el Hijo del Perro Aguayo también conquistó la Copa Triplemanía, el Torneo Leyenda de Plata y el Rey de Reyes, así como la máscara de El Picudo y las cabelleras de Héctor Garza, Cibernético, Negro Casas y Universo 2000.