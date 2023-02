“Son traidores”: Hermano de Messi explota contra el Barcelona y Laporta

La salida de Lionel Messi del Barcelona, fue uno de los golpes más duros para todos los aficionados Culés. El delantero había comentado que quería quedarse, pero el presidente del club, Joan Laporta, tomó la decisión de no renovar el contrato de Messi pues con la situación financiera del Club, hubieran tenido un peor panorama que les costaría varios años para poder resolver.

Con la decisión de Laporta, los lazos entre el entorno del jugador y el presidente, se habrían dañado. Esto se habría confirmado con las polémicas declaraciones que ha dado el hermano del argentino, Matías Messi.

Te puede interesar: Los jugadores del Barcelona que no podrían jugar ante el Manchester United

Las declaraciones de Matías Messi tras el posible regreso de Lionel Messi al Barcelona

Matías Messi participó en una transmisión en vivo por el canal de Twitch de su hijo, Tomás. Interactuando con la gente que veía la transmisión, comentaron que sería lindo ver a Lionel Messi volviendo al patio de su casa, o sea al Camp Nou. Pidieron la opinión de Matías y contestó que era una respuesta muy fácil para él, pues considera que no regresarán al Barcelona ya que, en caso de hacerlo, harían una buena limpieza empezando por echar a Joan Laporta.

“Tengo un recorte del SPORT pegado en mi casa que dice: “Messi debería volver a Barcelona”; y yo lo subtitulé “jajajaja, no vamos a volver a Barcelona”, y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echar a Joan Laporta. Desagradecido, con todo lo que le dió Messi al Barcelona. No se que opinen ustedes pero para mi, Barcelona se empezó a conocer por Messi, no lo conocía nadie. Entonces que te paguen así, no está bueno”.

Continuaron con la interacción con la gente y no tardó en volver a hablar de su hermano con un comentario que decía que la historia del Barcelona es Messi, a lo que Matías respondió que el museo del Barcelona todo es sobre Messi.

“El que haya tenido la oportunidad de ir a Barcelona, entras al museo y el museo es Messi. La gente [en Barcelona] no lo bancó. La gente tenía que haber salido a hacer una marcha o algo, que se vaya Laporta y se quede Messi. Los españoles son traidores. Mi mamá se lo dijo una vez te van a pagar como Ronaldinho. Se los cuento porque quiero que salga de las tripas de nosotros y no escuchén cosas que no son”.

Te puede interesar: Barcelona ya sería campeón de LaLiga según estadísticas