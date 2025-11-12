F1 en shock: Transmitían el Gran Premio de México y de la nada aparece una película para adultos

Lo que debía ser una tranquila travesía para seguir la emoción del Gran Premio de México terminó convirtiéndose en uno de los episodios más insólitos que recuerdan los fans de la Fórmula 1.

El pasado domingo 26 de octubre, en el ferry que viajaba de Dieppe (Francia) a Newhaven (Inglaterra), decenas de pasajeros esperaban ver la carrera ganada por Lando Norris… hasta que la transmisión cambió de forma inesperada.

Del rugido de los motores… al silencio incómodo

Según testigos, tras un breve retraso por problemas técnicos, el personal del barco decidió poner la transmisión del GP en las pantallas del salón principal. Todo iba bien, los pasajeros disfrutaban del arranque, los rebases y la victoria del piloto británico, hasta que terminó la carrera… y la pantalla mostró algo que dejó a todos paralizados.

En lugar de la repetición del podio o los festejos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, comenzó la reproducción de una película para adultos con contenido explícito. En cuestión de segundos, los gritos cambiaron de emoción a desconcierto.

“Los niños salieron corriendo del salón, algunos padres gritaban que apagaran la televisión, fue una locura total”, relató una pasajera que presenció el incidente.

El sonido era tan evidente que incluso quienes no alcanzaban a ver la pantalla entendieron lo que estaba ocurriendo.

“Había padres explicando a sus hijos que no todos los adultos hacen eso”, agregó la testigo entre la incredulidad y el nervio.

😅¡Ups! La compañía de ferris DFDS emitió por error una "película para adultos" tras el GP de México



👉La tripulación no estaba al tanto de que la película se iba a emitir tras el GP de F1 y el canal ha sido eliminado de la lista#F1



ℹ️The Argus + RaceFans pic.twitter.com/bQjNn3LqxN — SoyMotor.com (@SoyMotor) November 12, 2025

La disculpa del ferry

La empresa DFDS, responsable de la embarcación, se disculpó oficialmente horas después.

“Durante la espera, algunos pasajeros pidieron ver la Fórmula 1. Desafortunadamente, el equipo no sabía que, al terminar el programa, se reproduciría automáticamente una película inapropiada. En cuanto se nos notificó, cambiamos de canal inmediatamente”, explicó la compañía en un comunicado.

Además, DFDS confirmó que el canal fue eliminado por completo del sistema del barco “para garantizar que algo así no vuelva a suceder”.