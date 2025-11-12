deportes
F1 en shock: Transmitían el Gran Premio de México y de la nada aparece una película para adultos

Familias y aficionados a la Fórmula 1 vivieron una escena surrealista cuando una proyección “inapropiada” interrumpió la transmisión del GP de México en pleno ferry.

Lando Norris F1
@F1 / X
El GP de México recibió menos asistentes en 2025
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
AUTOMOVILISMO
Lo que debía ser una tranquila travesía para seguir la emoción del Gran Premio de México terminó convirtiéndose en uno de los episodios más insólitos que recuerdan los fans de la Fórmula 1.

El pasado domingo 26 de octubre, en el ferry que viajaba de Dieppe (Francia) a Newhaven (Inglaterra), decenas de pasajeros esperaban ver la carrera ganada por Lando Norris… hasta que la transmisión cambió de forma inesperada.

Gran Premio de México 2025: Checo Pérez, el Gran Ausente en una F1ESTA Histórica

Te puede interesar: Así quedó el ranking de pilotos de la Fórmula 1 después del GP de Brasil

Del rugido de los motores… al silencio incómodo

Según testigos, tras un breve retraso por problemas técnicos, el personal del barco decidió poner la transmisión del GP en las pantallas del salón principal. Todo iba bien, los pasajeros disfrutaban del arranque, los rebases y la victoria del piloto británico, hasta que terminó la carrera… y la pantalla mostró algo que dejó a todos paralizados.

En lugar de la repetición del podio o los festejos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, comenzó la reproducción de una película para adultos con contenido explícito. En cuestión de segundos, los gritos cambiaron de emoción a desconcierto.

“Los niños salieron corriendo del salón, algunos padres gritaban que apagaran la televisión, fue una locura total”, relató una pasajera que presenció el incidente.

El sonido era tan evidente que incluso quienes no alcanzaban a ver la pantalla entendieron lo que estaba ocurriendo.

Te puede interesar: En esta FECHA Checo Pérez probará el monoplaza de Cadillac rumbo a la F1 2026

“Había padres explicando a sus hijos que no todos los adultos hacen eso”, agregó la testigo entre la incredulidad y el nervio.

La disculpa del ferry

La empresa DFDS, responsable de la embarcación, se disculpó oficialmente horas después.

“Durante la espera, algunos pasajeros pidieron ver la Fórmula 1. Desafortunadamente, el equipo no sabía que, al terminar el programa, se reproduciría automáticamente una película inapropiada. En cuanto se nos notificó, cambiamos de canal inmediatamente”, explicó la compañía en un comunicado.

Además, DFDS confirmó que el canal fue eliminado por completo del sistema del barco “para garantizar que algo así no vuelva a suceder”.

Fórmula 1
