Así quedó el ranking de pilotos de la Fórmula 1 después del GP de Brasil

A falta de tan sólo tres grandes premios para el final de la temporada, la pelea por el título mundial no da tregua. Así quedó confeccionado el top post San Pablo

Los candidatos al título de la Fórmula 1
Instagram Oscar Piastri - Fórmula 1 / @oscarpiastri - @f1
Lando Norris consiguió una victoria clave este fin de semana en el Gran Premio de San Pablo y su sueño de coronarse como campeón mundial de la Fórmula 1 toma cada vez más fuerza. El inglés se ubica primero en el ranking de pilotos y quiere mantener la ventaja frente a sus competidores a falta de tres circuitos para el final de la temporada.

El triunfo del piloto inglés de McLaren en suelo sudamericano le sirvió para alcanzar los 390 puntos y mantener el liderato. Sin embargo, no puede descuidarse, dado que su compañero Oscar Piastri y el tetracampeón mundial Max Verstappen (Red Bull) lo siguen bien de cerca.

Ranking de pilotos de la Fórmula 1 2025
Instagram Fórmula 1 / @f1

Luego de lo que dejó Brasil, la temporada ya casi llega a su gran final y solamente quedan por disputarse el GP de Las Vegas (20-23 de noviembre), el de Qatar (28-30) y el de Abu Dabi (5-7 de diciembre). Entre esos tres circuitos se definirá al campeón mundial de 2025.

Con la victoria de Norris en Brasil, el ranking de pilotos de la Fórmula 1 en la temporada 2025 quedó confeccionado de la siguiente manera:

  • Lando Norris: 390 puntos
  • Oscar Piatri: 366 puntos
  • Max Verstappen: 341 puntos
  • George Russel: 276 puntos
  • Charles Leclerc: 214 puntos
  • Lewis Hamilton: 148 puntos
  • Kimi Antonelli: 122 puntos
  • Alexander Albon: 73 puntos
  • Nico Hülkenberg / Isack Hadjar: 43 puntos
  • Oliver Bearman / Fernando Alonso: 40 puntos
  • Carlos Sainz: 38 puntos
  • Liam Lawson: 36 puntos
  • Lance Stroll: 32 puntos
  • Esteban Ocon: 30 puntos
  • Yuki Tsunoda: 28 puntos
  • Pierre Gasly: 22 puntos
  • Gabriel Bortoleto: 19 puntos
  • Franco Colapinto / Jack Doohan: 0 puntos

Vale la pena McLaren, además de tener a los dos primeros pilotos del ranking, ya se consagró campeón del campeonato de constructores de esta temporada, con una aplastante ventaja respecto a Mercedes y Red Bull.

Fórmula 1
