Así quedó el ranking de pilotos de la Fórmula 1 después del GP de Brasil

Lando Norris consiguió una victoria clave este fin de semana en el Gran Premio de San Pablo y su sueño de coronarse como campeón mundial de la Fórmula 1 toma cada vez más fuerza. El inglés se ubica primero en el ranking de pilotos y quiere mantener la ventaja frente a sus competidores a falta de tres circuitos para el final de la temporada.

El triunfo del piloto inglés de McLaren en suelo sudamericano le sirvió para alcanzar los 390 puntos y mantener el liderato. Sin embargo, no puede descuidarse, dado que su compañero Oscar Piastri y el tetracampeón mundial Max Verstappen (Red Bull) lo siguen bien de cerca.

Luego de lo que dejó Brasil, la temporada ya casi llega a su gran final y solamente quedan por disputarse el GP de Las Vegas (20-23 de noviembre), el de Qatar (28-30) y el de Abu Dabi (5-7 de diciembre). Entre esos tres circuitos se definirá al campeón mundial de 2025.

Así está el ranking de pilotos de la fórmula 1 en estos momentos

Con la victoria de Norris en Brasil, el ranking de pilotos de la Fórmula 1 en la temporada 2025 quedó confeccionado de la siguiente manera:



Lando Norris : 390 puntos

: 390 puntos Oscar Piatri : 366 puntos

: 366 puntos Max Verstappen : 341 puntos

: 341 puntos George Russel : 276 puntos

: 276 puntos Charles Leclerc : 214 puntos

: 214 puntos Lewis Hamilton : 148 puntos

: 148 puntos Kimi Antonelli : 122 puntos

: 122 puntos Alexander Albon : 73 puntos

: 73 puntos Nico Hülkenberg / Isack Hadjar : 43 puntos

: 43 puntos Oliver Bearman / Fernando Alonso : 40 puntos

: 40 puntos Carlos Sainz : 38 puntos

: 38 puntos Liam Lawson : 36 puntos

: 36 puntos Lance Stroll : 32 puntos

: 32 puntos Esteban Ocon : 30 puntos

: 30 puntos Yuki Tsunoda : 28 puntos

: 28 puntos Pierre Gasly : 22 puntos

: 22 puntos Gabriel Bortoleto : 19 puntos

: 19 puntos Franco Colapinto / Jack Doohan: 0 puntos

Vale la pena McLaren, además de tener a los dos primeros pilotos del ranking, ya se consagró campeón del campeonato de constructores de esta temporada, con una aplastante ventaja respecto a Mercedes y Red Bull.