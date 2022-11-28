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Fútbol

Tras dos fechas, así se encuentra el Grupo H de Qatar 2022

La Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo venció a la Uruguay de Luis Suárez en la segunda jornada y sacudió el Grupo H de la Copa del Mundo de Qatar 2022

Portugal vs Uruguay en Qatar 2022

Escrito por: Sergio Solares

Se acabó la segunda jornada en Qatar 2022 con el encuentro entre Portugal y Uruguay ubicados en el Grupo H.

La segunda fecha de dicho sector inició con un partidazo entre las Selecciones de Corea del Sur y Ghana. La selección africana venía de perder 3-2 ante Portugal y la asiática había empatado sin goles contra Uruguay.

En un partido eléctrico, al 24’ Mohamed Salisu Abdul Karim abrió el marcador tras un rebote a balón parado. Diez minutos más tarde al 34’, Mohammed Kudus puso el segundo en la pizarra para el cuadro ghanés con un testarazo.

La escuadra coreana reaccionó tras el descanso, y a través de Cho Gue-sung, igualó el encuentro con goles al 58’ y al 61’, ambos con remates de cabeza dentro del área.

Cuando el momentum estaba del lado de los asiáticos, en el minuto 68, Kudus puso el 3-2 definitivo a favor de la Selección de Ghana empujando una diagonal cruzada.

El segundo juego del día en el Grupo H fue el ya mencionado, Portugal vs Uruguay.

Luego de una primera parte con pocas acciones, el conjunto luso tuvo total control de balón, mas no pudo generar peligro.

En el complemento, Bruno Fernandes anotó el primer gol del encuentro, tras tirar un centro que Cristiano Ronaldo no alcanzó a cabecear y se coló al segundo palo.

Portugal vs Uruguay en Qatar 2022

Uruguay se quedó muy cerca de igualar el marcador y falló ocasiones muy claras, una de ellas fue de Luis Suárez dentro del área chica.

En los minutos final, desde el manchón penal, Bruno consiguió su segundo gol del partido. El resultado final fue 2-0 a favor del cuadro europeo.

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Grupo H de Qatar 2022

Tras los resultados de la segunda jornada, Portugal se ubica en la cima del Grupo H con seis puntos, en segundo lugar, con tres unidades está la Selección de Ghana. Corea del Sur está en tercero con un punto y Uruguay en el fondo de la tabla por diferencia de goles.

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