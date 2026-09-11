Triplemanía 34 noches 1 y 2; Horarios, cartelera y DÓNDE VER el evento de la WWE y la AAA

Este fin de semana se llevarán a cabo dos de los eventos más importantes que la lucha libre mexicana tendrá a lo largo del año. La WWE y la AAA se dicen listos para presentar la Noche 1 y 2 de Triplemanía 34, motivo por el cual aquí conocerás todos los detalles al respecto.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Como sabes, la WWE está de gira por México y, además de presentar las próximas ediciones de SmackDown y Monday Night RAW, también se harán presentes en la Noche 1 y 2 de Triplemanía 34. Ante ello, no está de más que conozcas todos los detalles al respecto de estas funciones.

¿Dónde ver la Noche 1 y 2 de Triplemanía 34? Horarios oficiales

Como sabes, la WWE y la AAA decidieron hacer dos noches de esta edición de Triplemanía 34, y mientras la primera se llevará a cabo este viernes 11 de septiembre en Las Vegas Estados Unidos, la otra se realizará el domingo 13 en la Arena Ciudad de México.

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La función de Las Vegas comenzará en punto de las 8 de la noche tiempo centro de México; es decir, una vez concluido SmackDown. Por su parte, Triplemanía 34 CDMX se realizará a las 7 de la noche, y ambas funciones se podrán ver completamente en vivo a través de Fox One al interior de la República Mexicana.

Rey Fenix vs. Nathan Frazer vs. Jack Cartwheel vs. Mini Vikingo por el Campeonato Mundial Crucero AAA en #AAATriplemania CDMX



¡ESTE DOMINGO! ✨ pic.twitter.com/cHcUVE1vEe — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) September 9, 2026

AAA: Cartelera para Triplemanía 34 Noche 1

Delicious, Mini Vikingo y Mascarita Sagrada vs Lady Shani, Mini Abismo Negro y Jack Cartwheel.

Faby Apache vs La Hiedra vs Nattie vs Roxanne Pérez por ser contendiente número 1 al Reina de Reinas.

La Parka (c) vs Laredo Kid vs Mr Iguana por el Campeonato Latinoamericano AAA.

Psycho Circus (c) vs Los Perros del Mal por el Campeonato de Tercias AAA.

Omos vs Rey Mysterio.

AAA: Cartelera para Triplemanía 34 Noche 2