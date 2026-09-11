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Triplemanía 34 noches 1 y 2; Horarios, cartelera y DÓNDE VER el evento de la WWE y la AAA

Triplemanía 34 finalmente ha llegado. Si eres fanático de la AAA y la WWE, entonces debes saber dónde ver en vivo este evento dentro de la República Mexicana.

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|X: AAA

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Este fin de semana se llevarán a cabo dos de los eventos más importantes que la lucha libre mexicana tendrá a lo largo del año. La WWE y la AAA se dicen listos para presentar la Noche 1 y 2 de Triplemanía 34, motivo por el cual aquí conocerás todos los detalles al respecto.

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Como sabes, la WWE está de gira por México y, además de presentar las próximas ediciones de SmackDown y Monday Night RAW, también se harán presentes en la Noche 1 y 2 de Triplemanía 34. Ante ello, no está de más que conozcas todos los detalles al respecto de estas funciones.

¿Dónde ver la Noche 1 y 2 de Triplemanía 34? Horarios oficiales

Como sabes, la WWE y la AAA decidieron hacer dos noches de esta edición de Triplemanía 34, y mientras la primera se llevará a cabo este viernes 11 de septiembre en Las Vegas Estados Unidos, la otra se realizará el domingo 13 en la Arena Ciudad de México.

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La función de Las Vegas comenzará en punto de las 8 de la noche tiempo centro de México; es decir, una vez concluido SmackDown. Por su parte, Triplemanía 34 CDMX se realizará a las 7 de la noche, y ambas funciones se podrán ver completamente en vivo a través de Fox One al interior de la República Mexicana.

AAA: Cartelera para Triplemanía 34 Noche 1

  • Delicious, Mini Vikingo y Mascarita Sagrada vs Lady Shani, Mini Abismo Negro y Jack Cartwheel.
  • Faby Apache vs La Hiedra vs Nattie vs Roxanne Pérez por ser contendiente número 1 al Reina de Reinas.
  • La Parka (c) vs Laredo Kid vs Mr Iguana por el Campeonato Latinoamericano AAA.
  • Psycho Circus (c) vs Los Perros del Mal por el Campeonato de Tercias AAA.
  • Omos vs Rey Mysterio.

AAA: Cartelera para Triplemanía 34 Noche 2

  • Copa Bardahl.
  • El Carnicero vs Psycho Clown en una Lucha Callejera.
  • Rey Fénix (c) vs Jack Cartwheel vs Mini Vikingo vs Nathan Frazer por el Campeonato Mundial Crucero AAA.
  • Lady Flammer (c) vs La Catalina por el Reina de Reinas AAA.
  • Dominik Mysterio (c) vs El Grande Americano por el Megacampeonato AAA.
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