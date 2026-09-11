Triplemanía 34 noches 1 y 2; Horarios, cartelera y DÓNDE VER el evento de la WWE y la AAA
Triplemanía 34 finalmente ha llegado. Si eres fanático de la AAA y la WWE, entonces debes saber dónde ver en vivo este evento dentro de la República Mexicana.
Este fin de semana se llevarán a cabo dos de los eventos más importantes que la lucha libre mexicana tendrá a lo largo del año. La WWE y la AAA se dicen listos para presentar la Noche 1 y 2 de Triplemanía 34, motivo por el cual aquí conocerás todos los detalles al respecto.
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
Como sabes, la WWE está de gira por México y, además de presentar las próximas ediciones de SmackDown y Monday Night RAW, también se harán presentes en la Noche 1 y 2 de Triplemanía 34. Ante ello, no está de más que conozcas todos los detalles al respecto de estas funciones.
¿Dónde ver la Noche 1 y 2 de Triplemanía 34? Horarios oficiales
Como sabes, la WWE y la AAA decidieron hacer dos noches de esta edición de Triplemanía 34, y mientras la primera se llevará a cabo este viernes 11 de septiembre en Las Vegas Estados Unidos, la otra se realizará el domingo 13 en la Arena Ciudad de México.
Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026
Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?
La función de Las Vegas comenzará en punto de las 8 de la noche tiempo centro de México; es decir, una vez concluido SmackDown. Por su parte, Triplemanía 34 CDMX se realizará a las 7 de la noche, y ambas funciones se podrán ver completamente en vivo a través de Fox One al interior de la República Mexicana.
Rey Fenix vs. Nathan Frazer vs. Jack Cartwheel vs. Mini Vikingo por el Campeonato Mundial Crucero AAA en #AAATriplemania CDMX— Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) September 9, 2026
¡ESTE DOMINGO! ✨ pic.twitter.com/cHcUVE1vEe
AAA: Cartelera para Triplemanía 34 Noche 1
- Delicious, Mini Vikingo y Mascarita Sagrada vs Lady Shani, Mini Abismo Negro y Jack Cartwheel.
- Faby Apache vs La Hiedra vs Nattie vs Roxanne Pérez por ser contendiente número 1 al Reina de Reinas.
- La Parka (c) vs Laredo Kid vs Mr Iguana por el Campeonato Latinoamericano AAA.
- Psycho Circus (c) vs Los Perros del Mal por el Campeonato de Tercias AAA.
- Omos vs Rey Mysterio.
AAA: Cartelera para Triplemanía 34 Noche 2
- Copa Bardahl.
- El Carnicero vs Psycho Clown en una Lucha Callejera.
- Rey Fénix (c) vs Jack Cartwheel vs Mini Vikingo vs Nathan Frazer por el Campeonato Mundial Crucero AAA.
- Lady Flammer (c) vs La Catalina por el Reina de Reinas AAA.
- Dominik Mysterio (c) vs El Grande Americano por el Megacampeonato AAA.