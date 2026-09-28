Estos son los TRISTES números de los refuerzos de Cruz Azul para este torneo

Una de las razones por las cuales Cruz Azul ha tenido una temporada tan irregular respecto a lo sucedido en los últimos años deriva de la confección del plantel para este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, más precisamente en cuanto a la llegada de refuerzos se refiere.

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Y es que, después de ser campeón del torneo anterior, la afición de Cruz Azul esperaba la llegada de elementos de élite para reforzar su plantel y buscar el bicampeonato; sin embargo, la realidad es que los cuatro futbolistas que llegaron para este torneo no han llenado las expectativas.

¿Cuáles son los números de los refuerzos de Cruz Azul para este torneo?

Alán Montes: Con poco más de 90 minutos a lo largo de la temporada, la realidad es que el defensor ha tenido un rendimiento por debajo de las expectativas y, de hecho, ha tenido más participación en la Sub-21 de Cruz Azul.

Con poco más de 90 minutos a lo largo de la temporada, la realidad es que el defensor ha tenido un rendimiento por debajo de las expectativas y, de hecho, ha tenido más participación en la Sub-21 de Juan José Calero: Se esperaba que el delantero de 27 años tuviera participación tanto en el primer equipo como en las categorías inferiores; sin embargo, hasta ahora el atacante pudo tener una aparición en el tramo final ante Toluca.

‼️ Amaury García sigue consolidándose en la posición y buen accionar de Alan Mozo en su debut con Cruz Azul. pic.twitter.com/5Xi0GPenKO — 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂ó𝐫𝐝𝐨𝐯𝐚 🧔🏻‍♂️ (@cordova_sports) September 7, 2026

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Ralph Orquín: Se trata del último jugador que llegó a Cruz Azul como una “oportunidad de mercado”. Hasta el momento el lateral izquierdo no ha sumado minutos, y esto luce poco probable gracias a la competencia que tiene en dicha posición.

Se trata del último jugador que llegó a como una “oportunidad de mercado”. Hasta el momento el lateral izquierdo no ha sumado minutos, y esto luce poco probable gracias a la competencia que tiene en dicha posición. Alan Mozo: Posiblemente, el más regular de los cuatro. Mozo ha entrado de cambio en los últimos juegos de Cruz Azul; sin embargo, no ha demostrado algo diferencial en el terreno de juego hasta ahora.

¿Quién de los refuerzos tiene más oportunidades de ser titular indiscutible en Cruz Azul?

Considerando que Cruz Azul no tiene un lateral derecho nominal y que en esa posición Joel Huiqui ha probado con Jeremy Márquez y Jorge Rodarte, todo haría parecer que Alan Mozo tiene más oportunidades de terminar el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX como titular por aquel costado.

