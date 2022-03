Triunfo ante Cruz Azul nos hace resurgir como Ave Fénix: Acevedo

Tras el triunfo sorpresivo de Santos, que es último lugar de la clasificación, sobre Cruz Azul en el Estadio Azteca. Se vive un ambiente positivo en la Comarca. El arquero, Carlos Acevedo, asegura que esa victoria puede ser el camino para retomar la racha positiva y escalar posiciones en Liga BBVA MX.

“Los resultados negativos nos la quitaron (la confianza) de alguna manera, así es el futbol. Lo comentó Fentanes, ganando es más fácil corregir. Hemos tenido partidos complicados, la semana fue muy difícil. La eliminación en Concacaf nos pegó mucho. El domingo era un escenario perfecto realmente increíble para poder resurgir como un ave fénix.

Santos recibe a Pumas en el Corona

En la jornada doble, se recibirán a Pumas en la comarca este miércoles. En caso de ganar y con combinación de resultados los laguneros podrían colocarse en puestos de repechaje a pesar de ser último lugar de la tabla con cinco puntos. Los lugares 10, 11 y 12 (Chivas, Querétaro y Juárez) tienen siete unidades.

“Conseguimos el primer triunfo, lo tenemos que redondear en casa, ante un buen rival como lo es Pumas . Ya estamos preparando el partido de la mejor manera. En el tema anímico el triunfo fue extraordinario y hay que utilizar esas cosas a favor para mañana hacer un gran partido y retomar confianza y seguir sumando, que es lo que importa y lo que queremos”, aseguró el portero santista.

“Estamos todos juntos, en las buenas y en las malas. Es lo que rescato del partido que no desplegamos un buen futbol, pero todo el equipo estuvo convencido en lo que íbamos a hacer, todos estuvimos hacia el mismo lado, gracias a eso se vio una unión más que increíble. Es lo que me tiene contento, que el equipo retomó un poquito de confianza.

Por otra parte, en la victoria ante Cruz Azul, Acevedo fue elegido como jugador del partido y fue inducido al 11 ideal de la jornada 8. Su actuación dejó un penal atajado, 10 salvadas en general, tres balones aéreos ganados y cuatro despejes acertados.

“Cuando hablan positivo de ti es bueno. Trato de estar muy tranquilo en ese sentido, porque cuando te va bien eres el mejor y cuando te hacen goles eres el más malo. Me gusta tener esa serenidad y tranquilidad. Lo disfruto mucho, como mi familia y mis amigos. El tema individual no me interesa mucho, ahorita estoy con el equipo y con sacar el triunfo