‘Canelo’ Álvarez tendría que defender título supermediano ante Jaime Munguía

El campeón supermediano indiscutido Saúl Canelo Álvarez tendría que enfrentar en pelea mandatoria a otro mexicano: el invicto tijuanense Jaime Munguía.

La Organización Mundial de Boxeo, celebra estos días su Convención 36 en República Dominicana, y durante la sesión de revisión de los rankings mundiales por categoría de peso, se dio el ascenso de Jaime Munguía a la primera posición, la cual lo vuelve el retador al campeón, que en este caso en las 168 libras es el tapatío Canelo Álavarez.

Así, la OMB estaría colocando este enfrentamiento como una ‘pelea mandatoria’ en la división, aunque esto no significa precisamente que deba ser la siguiente reyerta de ambos boxeadores.

Presidente la OMB, reitera su deseo por el choque Canelo vs Munguía

Durante la convención, el líder de la OMB, Francisco Valcárcel, puso en la mesa su deseo de ver a Álvarez Barragán de 33 años, enfrentándose a uno de los aztecas con mayor proyección, como lo es Jaime Munguía.

Con los rankings y la declaración del presidente de la OMB, las cosas se movieron en la división y toma fuerza la posibilidad de que Canelo tenga este pleito, aunque él ha dicho que no es de su interés no solo enfrentar a Munguía, si no a cualquier mexicano al ser de la misma nacionalidad.

Declaraciones de Eddy Reynoso toman relevancia

Luego de la victoria de Canelo Álvarez en contra de Jermell Charlo en la que el azteca derrotó en la Arena T-Mobile por decisión unánime, Eddy Reynoso, entrenador del 4 veces monarca en diferentes pesos, dijo que había tres nombres como eventuales rivales.

Primero acotó que tocaba descansar y volver a los entrenamientos en forma en enero del 2024 y esperar lo que mostrará el promotor Al Haymon para barajar al siguiente rival.

Después, ante la pregunta de algunos nombres como posibles contrincantes,Eddy dijo que estaban David Benavidez, Jaime Munguía y el propio Dmitry Bivol.

Resulta que Benavidez es el rival mandatorio de Canelo por el CMB; ahora al ser colocado Munguía como retador, se vuelve el mandatorio de la OMB y Bivol, es ese rival que seguirían buscando para tener la revancha.

Es decir, Canelo y su equipo, sí podrían estar con sus rivales mandatorios en mente y que la lista de rivales, sí sea tan corta como de tres opciones, descartando a Demetrius Andrade, Badou Jack, Terence Crawford y otros.