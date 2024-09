¡Malas noticias para los Dolphins! Revelan el tiempo que estaría fuera Tua Tagovailoa

Se confirmó lo peor. Los Miami Dolphins tendrán que buscar mariscal de campo para las siguientes semanas, pues Tua Tagovailoa no podrá estar con su equipo tras la conmoción que sufrió el pasado jueves, en la Semana 2 de la NFL, cuando se enfrentaron a los Buffalo Bills.

Con 4:28 en el reloj, durante el tercer cuarto, el QB, corrió para ganar un primero y diez para su equipo, en su afán por lograr su objetivo, se lanzó de cabeza, en lugar de deslizarse con las piernas hacía el frente, donde chocó contra Damar Hamlin y las imagines fueron desgarradoras al verno sin control sobre su manos y su cuerpo, completamente noqueado.

Regresa la NFL con la Temporada 2024 ¿Quién es favorito? | Ritual El Podcast

Te puede interesar: ¡Justin Fields al mando! Russell Wilson seguirá sin asumir la titularidad de los Steelers

El tiempo que estará fuera Tua Tagovailoa con los Dolphins

Tras la ocurrido, Tagovailoa fue sometido a varios estudios, y este martes 17 de septiembre, la franquicia de Miami confirmó que estará al menos cuatro semanas fuera de los emparrillados. El mariscal de campo fue enviado a la lista de reserva de lesionados — cualquier jugador que es colocado en esa lista queda fuera por lo menos cuatro partidos —.

Ante la situación los Dolphins se pusieron a trabajar en el posible reemplazo de Tua, que estaría regresando hasta mediados de octubre, en el mejor de los casos. El lunes 16 de este mes anunciaron que Tyler Huntley llegaba a Miami para formar parte de la escuadra, ya tiene experencia en al NFL, estuvo como banca de Lamar Jackson en Ravens; además de él, el otro hombre que podría tomar el rol de QB 1 sería Skylar Thompson, quien estaba como suplente.

Te puede interesar: Nueva arma para Mahomes, los Chiefs tienen nuevo corredor

Los partidos que se perdería Tua Tagovailoa por la conmoción

Con al menos cuatro partidos fuera estos serían los duelos que Tagovailoa se perdería:

Dolphins vs Seahawks | Semana 3

Titans vs Dolphins | Semana 4

Dolphins vs Patriots | Semana 5

Descanso | Semana 6

Por lo que Tua podría estar de regreso para la Semana 7 cuando visiten en Indianapolis a los Colts, claro que este es el mejor de los escenarios, pero la saluda es lo primordial y será decisión médica y de él, cuando podrán los fanáticos marcar en el calendario su vuelta, o posiblemente su retiro.