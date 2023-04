Es prematuro hablar de un campeonato: “Tuca” Ferretti

La Máquina de Cruz Azul derrotó a los Tuzos del Pachuca el fin de semana anterior y la confianza en la Noria está mejor que nunca; sin embargo el estratega celeste, Ricardo Ferretti pidió serenidad y aseguró que es muy prematuro hablar de un posible título.

“Hablar de un título ahorita es muy prematuro, son cosas que debemos de tener los pies bien firmes. Hace menos, dos, tres meses, se hablaba de una situación crítica. No me gusta eso, debemos de ser más estables. Estábamos en penúltimo lugar y ahora ya se está hablando de un título, pero todavía se debe de plasmar. Es válido soñar, imaginarse, pero primero se debe de chingar. Primero se debe de tener los pies en la tierra y no creerse la mamá de Tarzán por los puntos que hemos ganado”, mencionó en conferencia de prensa Ricardo Ferretti.

Ferretti defendió su forma de juego

Por otro lado, ante los resultados positivos pero algunas críticas por la forma de jugar, en específico de forma defensiva, Ricardo Ferretti mandó un mensaje, dejó claro que no va a cambiar su ideología y de pasó hasta bromeó comparando la defensiva y ofensiva con el fútbol americano.

“Es un trabajo de todos, cómo de repente me dicen tú equipo defendió con diez y once, entonces espérame con cuántos de defiende entonces, qué raro me suena que mi equipo defendió con diez, con once de verdad y así va a seguir siendo defensivo cuando no tenemos la pelota defendemos todos y cuando ofenden todos atacan, o qué juegas americano aquí no nos dan esa oportunidad, lo que siempre digo hay que buscar un gol, olvídese”, mencionó el entrenador brasileño.

La Máquina de Cruz Azul visita a León este fin de semana, recibe a las Águilas del América, visita Al Guadalajara y termina la fase regular recibiendo a Santos en el Estadio Azteca en el cierre del Clausura 2023.