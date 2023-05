Ferretti: “El equipo está triste tras perder con América y Chivas”

La Máquina de Cruz Azul tuvo su segunda derrota de forma consecutiva (América y Chivas) luego de cinco jornadas en las que el conjunto celeste no conoció la derrota; sin embargo, aunque al interior del equipo hay tristeza, el director técnico cementero, Ricardo Ferretti, aseguró que sus jugadores ya piensan en lo que viene el fin de semana ante Santos.

“El equipo triste por perder todos los partidos que no se gana o mínimo un empate pues nos deja triste anímicamente el primer día, segundo día pues es normal un poco cabeza agachada pero ya a partir de mañana ya empiezan a pensar en el próximo partido y se enchufan otra vez, normal, como cualquier ser humano”, mencionó Ricardo Ferretti en conferencia de prensa.

Gol de Uriel Antuna en el Chivas vs Cruz Azul del Clausura 2023

“Tuca” Ferretti defendió a sus jugadores

Por otro lado, cuando a Ferretti se le cuestionó si sus jugadores le han quedado a deber desde su llegada a la Máquina, el “Tuca” prefirió no entrar en polémica y prefirió cobijarlos.

“Yo creo que el propio jugador se da cuenta de las cosas. No tienes por qué el entrenador está señalando, me explico. O sea, es como el trabajo de ustedes. Ustedes saben realmente si lo están haciendo bien o si se están haciendo güey, es la verdad, o si no están cumpliendo realmente, ¿no? Tú mismo te das cuenta. Entonces, que yo te conteste que sí o que no, sería una cosa que no sería conveniente en primer lugar, porque yo tengo el grupo a mi mando, yo los entreno y yo los debo de acobijar, para que ellos puedan los días del partido y jugar tranquilos y después ellos mismos se van a dar cuenta de que si jugué o se alineé, que son dos cosas totalmente distintas”.

Mientras tanto el fin de semana, los cementeros se juegan la localía en el repechaje frente a Santos Laguna, y aunque Santos Laguna anunció que destituyó a su entrenador, el “Tuca” espera que eso no signifique que se cumpla la ley de “Equipo que entrena técnico, gana”.

“Bueno, el buscar el triunfo es importante, nosotros ya no podemos mejorar nuestra posición, pero sí podemos caer, esto es lo que me preocupa, que no nos pase. Ahora del entrenador espero que no se cumpla lo que dice que equipo que estreno a técnico gana jajajaja espero que no se cumpla bueno son cosas sabemos que la silla de entrenadores es muy buena pero tiene un gran riesgo, no? De que cuando las cosas no salen pues el primer sacrificado eres tú como entrenador porque tú eres el responsable del grupo entonces es una cosa que todos los entrenadores sabemos que así es y cuando vas a un equipo pues esta posibilidad siempre existe de que seas cesado si los resultados no son acorde a lo que espera la directiva, la afición, los jugadores y el propio entrenador sabe que cuando los resultados no empiezan a dar, pues la cuerda se te va apretando, apretando hasta que te ahorca”.