Tuca Ferretti afirma que la afición mexicana tiene derecho a protestar

El técnico Ricardo Ferretti considera normal que la afición se manifieste si no está contenta con la Selección Mexicana y además señaló que los futbolistas no pueden condicionar a que los medios de comunicación siempre digan cosas positivas de ellos.

Aunque el “Tuca” confesó que no vio el partido de México ante Jamaica durante la conferencia de prensa de Cruz Azul de este lunes, habló sobre la molestia que externaron algunos jugadores luego de ser abucheados en el propio Estadio Azteca, en donde apenas rescataron un empate.

“Son situaciones normales, ustedes tienen que opinar, si influye en la afición hay un porcentaje que sí, si un aficionado no tiene el criterio adecuado se puede influenciar, pero cuando hacen comentarios positivos ahí sí me siento bien con ustedes, pero cuando viene la crítica los quiero golpear. Me alaban son mis amigos, me critican son mis enemigos”, reflexionó.

Esto debido a que Hirving “El Chucky” Lozano llegó a responsabilizar a la prensa de supuestamente poner en contra al público.

“La afición tiene derecho a exigir y manifestarse, nosotros tenemos que trabajar e ir a la cancha para dar un buen partido”, añadió Ferretti.

Ferretti conoce el banquillo de la Selección Mexicana

No obstante, el experimentado estratega de la Máquina indicó que se debe analizar bajo ciertos criterios futbolísticos y además entender que existe un rival que representa un reto para laSelección Mexicana.

“Muchas veces la gente critica y también alaba de una forma desmedida, porque he visto que la selección gana inclusive no jugando muy bien y muchos comentarios son exagerados, alaban una cosa que no existe. Otras veces se critica de una forma que no es adecuada, nos falta lo que siempre digo, equilibrio”, sentenció.

Una voz autorizada del tema por todo sus años en el futbol mexicano, sumado a que ha estado en el banquillo de la Selección Azteca durante diferentes interinatos. Por último, Ferretti, aseguró que esto mejorará en base a los resultados.