¿Rey Midas? Turco Mohamed ha superado seis de siete semifinales en Liga BBVA MX

Este fin de semana se llevarán a cabo las semifinales de vuelta del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Uno de los duelos que acapara la atención es aquel que enfrentará a Toluca y Rayados, mismo en donde Antonio, el Turco Mohamed tiene mucha ventaja sobre Domenec Torrent.

¡Increíble falla de Paulinho! Toluca perdona | Toluca vs Juárez | Cuartos de Final Vuelta

El Turco Mohamed es considerado uno de los entrenadores más importantes que hay en México gracias a los cuatro campeonatos que ha sumado en su historia. Además, se sabe un experto en las Liguillas por la cantidad de triunfos que ha sumado, sobre todo, en esta instancia.

Turco Mohamed, ¿el mejor de México en las semifinales de Liguillas?

A lo largo de su carrera como entrenador en la Liga BBVA MX; es decir, en equipos como Xolos de Tijuana, América, Rayados, Pumas y Toluca, el Turco Mohamed ha disputado un total de siete semifinales del torneo regular, mismas en las cuales ha salido avante en seis de ellas.

Con una eficacia de casi el 100 por ciento, la única vez que el entrenador argentino no llegó a la gran final fue en el torneo Apertura 2023, cuando perdió la oportunidad de llevar a Pumas a esta instancia. No obstante, en torneos como el Apertura 2012, Apertura 2014, Clausura 2016, Apertura 2017, Apertura 2019 y Clausura 2025 se quedó con el triunfo.

Aunado a esto, vale decir que Mohamed ha sido campeón con prácticamente todos los equipos a los que ha dirigido (América, Xolos, Rayados y Toluca) salvo los Pumas. Por ende, este capítulo será interesante para él considerando que tiene un marcador en contra por 1-0 gracias al gol de Germán Berterame.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la semifinal de vuelta entre Toluca y Rayados?

La semifinal de vuelta entre Toluca y Rayados , que se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Diez, está programada para comenzar en punto de las 7 de la noche este sábado 6 de diciembre. Recuerda que el partido lo podrás disfrutar en Canal 7 y mediante las plataformas de Azteca Deportes.