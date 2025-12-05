Antonio Sancho sorprende con la medida tomada en Pumas rumbo al Clausura 2026

Han pasado algunas horas desde que se confirmó la llegada de Antonio Sancho a la dirección deportiva de los Pumas de la UNAM , lo anterior después del fracaso que significó el torneo Apertura 2025. Ahora, el directivo ha tomado su primera gran decisión respecto al futuro del club para el Clausura 2026.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Después de la salida de Miguel Mejía Barón, Pumas trajo de vuelta a Antonio Sancho a fin de volver a las instancias definitivas del torneo luego de decepcionar en los últimos años. Por ende, el mexicano ha sorprendido con la primera gran decisión que ha tomado en relación al club.

¿Qué decisión tomó Antonio Sancho sobre el futuro de Efraín Juárez en Pumas?

En la rueda de prensa de su presentación como directivo de Pumas, Antonio Sancho aseguró que su primera decisión será mantener a Efraín Juárez como entrenador del conjunto universitario, lo anterior en medio de todos los rumores que circulaban en torno a su posible salida del cuadro del Pedregal.

Cabe mencionar que Efraín Juárez tiene un torneo y medio como entrenador del conjunto capitalino, mismos en donde llevó al club a la reclasificación rumbo a la Liguilla pero que, sin embargo, se quedó con las ganas de disputar la Fiesta Grande luego de las eliminaciones que vivió.

Finalmente, Antonio Sancho aseguró que otro de sus deseos es revivir la cantera de Pumas, por lo que no se descarta que para la próxima temporada el club pueda sumar a nuevos elementos de las fuerzas básicas en el primer equipo tal y como ha ocurrido históricamente o, al menos, en distintas etapas del club.

¿A qué aspira Pumas para el Clausura 2026?

Después de lo ocurrido en el primer torneo y medio de Efraín Juárez al mando del club, Pumas necesita superar lo hecho en los últimos meses y, como mínimo, llegar a la Liguilla del Clausura 2026 ya sea entre los primeros seis lugares de la clasificación o, bien, por medio de la vía Play-In.

