Mohamed rompe el silencio tras ser expulsado en el América vs Pumas

Antonio Mohamed no va a poder estar en el banquillo durante la Jornada 16 del Clausura 2023. Luego de ser expulsado en el encuentro de Pumas ante el América en el Estadio Azteca, el ‘Turco’ dio su versión de los hechos con el silbante, Eduardo Galvan Basulto.

“Le pedía que si el régimen de tarjetas iba a ser estricto, tenía que ser igual. Le grité en la cara y me expulsó, así fue. Nunca hubo insultos. Me enganché y tendré que ver el partido desde afuera. Ya le pedí disculpa a mis jugadores”, dijo Antonio Mohamed en conferencia de prensa.

Sobre la visita del Club Universidad Nacional a Rayados, equipo que lidera la competencia, el entrenador del cuadro del Pedregal no pierde la ilusión de poder pelear por el campeonato.

“El único objetivo es entrar a la reclasificación sabiendo que llegamos en una posición muy incomoda. La suma de puntos no serviría de nada si no clasificamos. Nuestro máximo objetivo es estar dentro de los 12 para tener posibilidad de pelear por el campeonato. Sería un buen primo para este grupo. Estamos con mucha ilusión y muchas ganas.

“Ningún rival es invencible. Seguiremos soñando y vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para lograr nuestro objetivo”, agrega el ‘Turco’.

Finalmente, sobre los posibles refuerzos que suenan para llegar al conjunto de la UNAM, el estratega argentino asegura que no han tenido charlas con nadie.

“Con la directiva no he tenido ninguna charla de refuerzos. Me parece una falta de respeto hacia el plantel que se pongan nombres porque todo es mentira. Cuando se termine el torneo me juntaré con los directivos y planearé la siguiente temporada. Sigo evaluando a los jugadores que tengo y para mí los que tenemos son los mejores”, puntualiza.

