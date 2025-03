Lo que dijo el ‘Turco’ Mohamed sobre su alineación indebida

Dentro de la cancha del estadio de la ciudad de los Deportes, el Toluca perdió 3-0 contra el América y, por si fuera poco, el marcador conllevará un castigo por alineación indebida, suscitada cuando, al minuto 61 del partido, el entrenador escarlata, Antonio Mohamed, envió a la cancha al brasileño Luan García.

Con él, el conjunto mexiquense tenía ocho jugadores no formados en México sobre el terreno de juego, algo que se prohíbe en el reglamento establecido por la Federación Mexicana de Futbol. Finalizado el duelo, el ‘Turco’ admitió su responsabilidad.

“La alineación indebida es error mío, de la persona que hace los cambios, nos tiene que servir y, después, nada, veo que nos superaron en contundencia, jugaron bien, fueron mejores que nosotros, así que tenemos que aprender de este partido”, dijo.

El entrenador argentino descartó que un porcentaje de la culpa vaya para los otros elementos de su cuerpo técnico e incluso deslindó al arbitraje de la estrepitosa caída sufrida por sus dirigidos.

“No, a veces el arbitraje toca a favor y otras en contra, no voy a decir nada, la alineación indebida, el que maneja al cuerpo técnico fui yo, no nos dimos cuenta, quisimos hacer los cambios, nos puede pasar y pasó, no va a volver a pasar”, comentó.

‘Turco’ Mohamed fue autocrítico con el accionar del Toluca

Al tiempo que aclaró que no se quejó por el descanso ‘adicional’ que tuvo su adversario de la décima fecha del campeonato, Mohamed hizo un balance general de lo acontecido y reiteró que su equipo no se encuentra cerca de una versión óptima.

“El techo está igual de lejos; cuando ganaba, lo decía; hoy perdiendo, digo lo mismo, hay que aprender de este rival, nos superó en intensidad, nos sirve de experiencia, que no vuelva a pasar, es una tarde donde sale todo mal, con alineación indebida y en la cancha no fuimos los que veníamos siendo. (Tenemos que) aceptar la derrota, es una muestra para ver cómo se levanta el equipo y encarar la fase final de la liga con otra predisposición”, sentenció.

