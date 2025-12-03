Turco Mohamed, el multicampeón de la Liga BBVA MX que manipulaba la báscula para comer hamburguesas

Antonio, el Turco Mohamed , se ha convertido en uno de los técnicos más importantes y ganadores de la Liga BBVA MX. Su etapa como futbolista también dejó muchas curiosidades al respecto, entre la que destaca la vez que manipuló la báscula para disfrutar de unas deliciosas hamburguesas.

¡Increíble falla de Paulinho! Toluca perdona | Toluca vs Juárez | Cuartos de Final Vuelta

El Turco Mohamed se encuentra en la antesala de sumar un título más como entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, aunque para ello primero deberá vencer a Monterrey en la etapa semifinal. Ahora bien, ¿sabías que el argentino manipulaba la báscula cuando era jugador a fin de comer alimentos que no estaban permitidos?

Turco Mohamed y el día que manipuló la báscula para comer hamburguesas

Fue hace algunos años cuando el Turco Mohamed compartió una anécdota para el programa Frente a Frente, misma en la que evidenció que, en su etapa con Toros Neza, tenía la obligación de pesar máximo 83 kilos, por lo que en más de una ocasión manipuló las básculas con ayuda de los encargados de las mismas.

Te puede interesar: ¿Cuántos triunfos y derrotas tuvo John Cena en su año de retiro en WWE?

Te puede interesar: ¿Por qué Cruz Azul es favorito sobre los demás semifinalistas del Apertura 2025?

Una renovación sustentable y que nos hace sentir muy seguros: ‘Turco’ Mohamed @VolvoCarMexico 🤩👹 pic.twitter.com/Frf1eGysnh — Toluca FC (@TolucaFC) September 27, 2025

La idea era clara: no superar este peso para evitar que el presidente del Juan Antonio Hernández, le restara parte del sueldo. Debido a ello, el argentino convenció a los utileros a través de comidas o playeras para adulterar la báscula cada que iba a pesarse, esto a fin de tener un peso de 83 kilos o menos.

En ese sentido, el Turco Mohamed confesó que uno de sus alimentos favoritos eran las hamburguesas, por lo que, durante un tiempo, asistía a un local para comer dos de estas antes de llegar a su hogar, lo cual hizo que volviera a subir de peso pese a los deseos de su esposa por cuidar su figura.

¿Cuántos títulos tiene el Turco Mohamed como técnico en la Liga BBVA MX?

Salvo su etapa con los Pumas de la UNAM, el Turco Mohamed acumula cuatro títulos de Liga BBVA MX con cuatro instituciones distintas en su etapa en México. Después de obtener el primero con los Xolos de Tijuana vino el campeonato de América; años después llegó Rayados para, posteriormente, cerrar su exitosa etapa con Toluca.