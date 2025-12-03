John Cena se despide con más triunfos que derrotas de la WWE en 2025; ¿cuáles fueron sus resultados?

John Cena se despide de la WWE en uno de los puntos más altos de su carrera, al menos eso es lo que demuestra el 2025 que tuvo al interior de la industria de Wrestling. Ante ello, vale la pena conocer cuántos combates tuvo en los eventos más importantes de la empresa a lo largo del año.

Con un combate más antes de su retiro oficial para dar paso a su carrera en Hollywood, John Cena cuenta con un balance positivo dentro de los magnos eventos que protagonizó en la WWE en este año. Si quieres conocer cuántos triunfos y tropiezos tuvo, entonces quédate con nosotros.

¿Cuántas victorias tuvo John Cena en PLE de la WWE en 2025?

En estos últimos 11 meses, John Cena ha protagonizado un total de 11 luchas en Pago Por Ver; es decir, aquellos magnos eventos de la WWE entre los que se destaca Wrestlemania, SummerSlam, Wrestlepalooza, Survivor Series y Elimination Chamber, por citar solo algunos ejemplos.

En esta cantidad de combates, John Cena obtuvo seis victorias por cinco derrotas, sumando así un saldo positivo. De estas destaca el triunfo que tuvo en la última edición de Wrestlemania 41 ante Cody Rhodes, así como el mano a mano que tuvo frente a AJ Styles en Australia.

Con ello, el hoy actor de televisión y cine podría cerrar su participación en la WWE con seis victorias y seis derrotas o, bien, con siete triunfos y cinco descalabros, todo esto dependiendo del resultado que se dé en su último combate como luchador activo de la empresa norteamericana.

¿Quién será el último rival de John Cena en la WWE?

Luego de lo visto en la última edición de RAW, vale decir que el rival de John Cena para el Saturday Night’s Main Event del 13 de diciembre saldrá entre Ghunter y La Knight, quienes se enfrentarán en el torneo para definir al último contrincante del rapdero mayor en próximos días.