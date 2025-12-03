Cruz Azul, ¿favorito sobre los demás semifinalistas del Apertura 2025? Este DATO lo comprueba

Las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX están a la vuelta de la esquina, y en medio de los dos juegos que se llevarán a cabo en este día ha surgido una curiosidad que tiene como protagonista a Cruz Azul, quien parte como favorito sobre los demás por este dato.

cruz azul

Cruz Azul obtuvo su pase a la semifinal del Apertura 2025 luego de vencer por 3-2 en el marcador global a Chivas en el Olímpico Universitario. Ahora, deberá enfrentar a unos Tigres que vinieron de atrás para derrotar por un contundente 5-3 a los Xolos de Tijuana el fin de semana pasado.

¿Qué dato coloca a Cruz Azul como favorito sobre los demás semifinalistas del Apertura 2025?

A lo largo de la temporada regular, la Máquina de Cruz Azul no perdió ninguno de los duelos que tuvo ante las escuadras que aún se mantienen con vida en este torneo Apertura 2025. Este dato lo coloca como favorito, pues los demás cuadros al menos cayeron contra un rival directo en Liguilla.

Cruz Azul derrotó en el Olímpico Universitario a Toluca por 1-0, un duelo que generó cierta polémica por la cantidad de bajas de los Diablos Rojos. De igual forma, los celestes derrotaron en casa a los Rayados por 2-0, mientras que igualaron frente a los Tigres en el Volcán a través de un 1-1.

El siguiente mejor posicionado en esta lista es precisamente Tigres, quien sumó 5 de 9 puntos posibles luego del empate ante Cruz Azul y Rayados, así como la victoria frente a Toluca. Los Diablos solamente tuvieron un triunfo ante Rayados por 6-2, mientras que Monterrey no pudo vencer a ninguno de estos rivales y solamente empató con Tigres en el Clásico Regio.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver la llave entre Tigres y Cruz Azul?

El partido de ida entre Cruz Azul y Tigres , a llevarse a cabo este miércoles 3 diciembre en el Olímpico Universitario, comenzará en punto de las 19:00 horas, mientras que la vuelta programada en el Volcán se realizará el sábado 6 en punto de las 21:00 horas. Recuerda que ambos juegos los podrás ver a través de Azteca Deportes.