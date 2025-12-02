La nueva marca de Antonio ‘Turco’ Mohamed en Liguilla

Antonio Mohamed se ha convertido en un entrenador que sabe jugar las liguillas. El estratega de Toluca venció a Juárez en el global 2-1 para avanzar en la fiesta grande.

Con este triunfo, el DT escarlata llegó a su séptima semifinal del fútbol mexicano, solo ha perdido una de seis, aquella en la que fue superado por Tigres cuando era entrenador de Pumas.

"Creo que estuvimos muy superiores al final de los dos partidos. Tuvimos 25 tiros en la segunda partida. Obviamente hicimos todo para poder ganar, no pudimos. El rival compitió hoy en día. Pero bueno, la sensación que nos queda es que estuvimos superiores y el objetivo era pasar. Así que estamos muy contentos y vamos a esperar al rival que nos toque", dijo el estratega de Toluca tras avanzar a semifinales.

Así está Alexis Vega

Por otro lado, Mohamed se animó a hablar acerca del estado actual de Alexis Vega y si será posible verlo en los próximos duelos de los Diablos.

"Alexis todavía no está al 100%, entonces estamos esperando que esté al 100%. Así que tampoco lo vamos a arriesgar en ese sentido. Vamos a esperar que realmente esté al 100% para poder ponerlo", expresó acerca de su figura.

Toluca debe hacer los goles

Por último, aseguró que la contundencia será algo que deberán mejorar para las semifinales, instancias en las que enfrentarán a rivales de mayor jerarquía.

"Lo que tenemos que mejorar es la contundencia, tanto allá como acá. Hemos tenido muchas opciones hoy. De los dos partidos, pero bueno, nosotros hoy estuvimos erráticos frente al arco. Tenemos que mejorar eso. Y, obviamente, cuando hay un resultado ya condicionado, la intensidad y la energía a veces bajan un poco. Creo que hoy nosotros pudimos solventar eso, manejar un poco la energía. No fuimos tan agresivos como otras veces, pero sabemos que tenemos dos goles de ventaja", sentenció.

