¡Final de alarido! Turquía obtiene su boleto para Cuartos de Final

Dos goles de Merih Demiral, uno en el minuto 1 y otro en el 50, ambos en sendos tiro de esquina lanzados por Arda Güler, dieron a Turquía la victoria por 2-1 contra Austria y la clasificación para los cuartos de final de la Eurocopa 2024, en los que se enfrentará este sábado a Países Bajos en Berlín.

La exquisita zurda de Arda Güler, su conexión con Merih Demiral y un paradón impresionante de Günok en el tiempo añadido, bastaron a Turquía para desactivar a la filosofal y metódica Austria, derrotada 1-2 a balón parado, con dos tiros de esquina envenenados lanzados por el jugador del Real Madrid rematados por su compañero y que sirvieron para citar al combinado de Vincenzo Montella para citarse con los Países Bajos en los cuartos de final de la Eurocopa.

No necesitó mucho más Turquía. Esa fue casi toda su propuesta para superar a un equipo que parecía destinado a hacer algo importante en el torneo. O por lo menos así lo anunció su técnico, Ralf Rangnick, que apostó en la víspera por alcanzar la final e incluso ganarla. No le faltaban argumentos, sus jugadores funcionan habitualmente como un reloj. Sin embargo, no contaban con Güler, un desatascador con su golpeo.

Eso sí, el inicio del combinado otomano fue atronador, impulsado por miles de gargantas explosivas, justo lo que necesitaba para desarmar el método de Ralf Rangnick del que tanto se ha hablado durante toda la Eurocopa.

Pocos habrían considerado a Austria como posible ganadora de un grupo de la Eurocopa 2024 que también incluía a potencias como Francia y los Países Bajos, pero los hombres de Ralf Rangnick arrasaron ganando sus dos últimos partidos para asegurar su lugar en los octavos de final. Es su segunda vez en esta instancia, pero nunca ha llegado más lejos, sufriendo una derrota desgarradora por 2-1 en la prórroga ante el eventual campeón en 2021, Italia.

Por su parte Turquía podría estar más inclinada a inspirarse en la historia mientras intenta encontrar la consistencia necesaria para seguir en el torneo. Turquía alcanzó los octavos de final por primera vez desde 2008, cuando Austria fue coanfitriona, gracias a un gol en los últimos minutos contra Chequia (G 2-1) que le dio el segundo lugar en el Grupo F, evitando así a España en los octavos.

