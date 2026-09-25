Turquía vs Francia GRATIS| ver EN VIVO resultado de la transmisión HOY viernes 25 de septiembre, partido debut de Zinedine Zidane en UEFA Nations League; marcador online en línea
La Selección de Francia visita este viernes Turquía para disputar su primer partido de la UEFA Nations League. Sigue con nosotros la cobertura en vivo y gratis de todo lo que suceda en el encuentro debut de Zinedine Zidane al mando de los galos.
Luego de una Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que avanzó hasta la instancia de Semifinales, la Selección de Francia vuelve a escena para enfrentarse este viernes 25 de septiembre a su similar de Turquía en el Kocaeli Stadium turco en donde el equipo local buscará imponer condiciones en la Jornada 1 de la Liga A de la UEFA Nations League.
Este encuentro marcará el debut de Zinedine Zidane en el banquillo de Francia y lo hará con un plantel plagado de estrellas entre los que destaca Kylian Mbappé y donde buscará repetir el éxito obtenido con el Real Madrid.
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Pronóstico de Turquía vs Francia
Este enfrentamiento entre la Selección de Turquía en contra de la Selección de Francia, correspondiente a la Jornada 1 del Grupo A de la Liga de las Naciones tiene como amplios favoritos a los franceses, así lo reportan diferentes sitios web dedicados a los pronósticos deportivos.
¿Dónde ver Turquía vs Francia?
Podrás ver en vivo el resultado minuto a minuto con nuestra cobertura en Azteca Deportes, donde tendremos toda la acción, resultado actualizado, alineaciones y todos los goles de este encuentro, que será el debut de Zinedine Zidane frente a la Selección francesa de fútbol, tras la salida de Didier Deschamps al finalizar la participación de los galos en la última Copa del Mundo.