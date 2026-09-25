Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Turquía vs Francia GRATIS| ver EN VIVO resultado de la transmisión HOY viernes 25 de septiembre, partido debut de Zinedine Zidane en UEFA Nations League; marcador online en línea

La Selección de Francia visita este viernes Turquía para disputar su primer partido de la UEFA Nations League. Sigue con nosotros la cobertura en vivo y gratis de todo lo que suceda en el encuentro debut de Zinedine Zidane al mando de los galos.

Turquía vs Francia
Turquía vs Francia

Escrito por: Francisco Fernández

Luego de una Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que avanzó hasta la instancia de Semifinales, la Selección de Francia vuelve a escena para enfrentarse este viernes 25 de septiembre a su similar de Turquía en el Kocaeli Stadium turco en donde el equipo local buscará imponer condiciones en la Jornada 1 de la Liga A de la UEFA Nations League.

Este encuentro marcará el debut de Zinedine Zidane en el banquillo de Francia y lo hará con un plantel plagado de estrellas entre los que destaca Kylian Mbappé y donde buscará repetir el éxito obtenido con el Real Madrid.

Te puede interesar: México vs Colombia: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Fecha FIFA de septiembre 2026?

Pronóstico de Turquía vs Francia

Este enfrentamiento entre la Selección de Turquía en contra de la Selección de Francia, correspondiente a la Jornada 1 del Grupo A de la Liga de las Naciones tiene como amplios favoritos a los franceses, así lo reportan diferentes sitios web dedicados a los pronósticos deportivos.

¿Dónde ver Turquía vs Francia?

Podrás ver en vivo el resultado minuto a minuto con nuestra cobertura en Azteca Deportes, donde tendremos toda la acción, resultado actualizado, alineaciones y todos los goles de este encuentro, que será el debut de Zinedine Zidane frente a la Selección francesa de fútbol, tras la salida de Didier Deschamps al finalizar la participación de los galos en la última Copa del Mundo.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

Ver en vivo
12:50 p. m.
CONFERENCIA FECHA.png

Coferencia de Prensa con Rafa Márquez previo a México vs Colombia | Selección Mexicana

3:40 p. m.
ENTRENAMIENTO.png

Entrenamiento Selección Mexicana previo al México vs Colombia

4:31 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
BORREGOS MYT VS PUMAS CU FECHA

ONEFA|Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

7:25 p. m.
COBERTURA MEX VS COL EN VIVO.png

Live Nocturno desde Baltimore | Selección Mexicana

7:50 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
LIVE PREVIO FECHA.png

LIVE PREVIO México vs Colombia | Seleccion Mexicana

5:45 p. m.
26 SEP
MÉXICO VS COLOMBIA FECHA.png

México vs Colombia | Selección Mexicana

6:47 p. m.
26 SEP
TIGRES VS PUEBLA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Puebla EN VIVO

9:05 p. m.
26 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |'Popeye’ Aguillón vs Adriano Sayu

11:11 p. m.
26 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
28 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
28 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
28 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
28 SEP