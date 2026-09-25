México vs Colombia: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Fecha FIFA de septiembre 2026?

México vuelve a competir tras su histórica participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y lo hará este sábado 26 de septiembre cuando se enfrente a su similar de Colombia en el encuentro que marcará el debut de Rafael Márquez en el banquillo de la Selección Mexicana.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Así arrancará Checo Pérez en Azerbaiyán y hay una señal que sorprende

México vs Perú: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la fecha FIFA 2026, a través de TV Azteca?

Fecha y Horario para ver el México vs Colombia

La Selección Mexicana buscará repetir la sensaciones provocadas durante el Mundial 2026 con su afición en donde rompió récords de audiencia en una justa mundialista que quedará marcada para la historia.

Te invitamos a leer: CONFIRMADO: Gigante del futbol mundial, en riesgo de perder títulos tras ser declarado culpable de 114 cargos

El equipo mexicano tendrá a Rafael Márquez en el banquillo quien buscará continuar con el proceso que dejó en sus manos Javier Aguirre, pero impregnándole su propia personalidad y liderazgo que lo caracterizó cuando era futbolista.

El partido entre México y Colombia se juega este sábado 26 de septiembre en la cancha del M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

No te pierdas del inicio de la transmisión de este partido desde las 18:50 horas con la cobertura de Omar Villarreal Villalvazo 'Villa Villa' y Gerardo Velázquez de León desde Baltimore, mientras que la narración estará a cargo de Christian Martinoli, acompañado del análisis de Luis García, Luis Roberto Alves 'Zague' y Jorge Campos.

México vs Colombia

Fecha: Sábado 26 de septiembre

Hora: 18:50 horas

Estadio: M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland

Te puede interesar: Partidos de la Fecha FIFA Hoy viernes 25 de septiembre, juegos internaciones y horarios para ver EN VIVO

