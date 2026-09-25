Turquía vs Francia EN VIVO | ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 25 de septiembre, partido debut de Zinedine Zidane en UEFA Nations League; marcador online en línea

Luego de una Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que avanzó hasta la instancia de Semifinales, la Selección de Francia vuelve a escena para enfrentarse este viernes 25 de septiembre a su similar de Turquía en el Kocaeli Stadium turco en donde el equipo local buscará imponer condiciones en la Jornada 1 de la Liga A de la UEFA Nations League.

Este encuentro marcará el debut de Zinedine Zidane en el banquillo de Francia y lo hará con un plantel plagado de estrellas entre los que destaca Kylian Mbappé y donde buscará repetir el éxito obtenido con el Real Madrid.

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Pronóstico de Turquía vs Francia

Este enfrentamiento entre la Selección de Turquía en contra de la Selección de Francia, correspondiente a la Jornada 1 del Grupo A de la Liga de las Naciones tiene como amplios favoritos a los franceses, así lo reportan diferentes sitios web dedicados a los pronósticos deportivos.

¿Dónde ver Turquía vs Francia?

Podrás ver en vivo el resultado minuto a minuto con nuestra cobertura en Azteca Deportes, donde tendremos toda la acción, resultado actualizado, alineaciones y todos los goles de este encuentro, que será el debut de Zinedine Zidane frente a la Selección francesa de fútbol, tras la salida de Didier Deschamps al finalizar la participación de los galos en la última Copa del Mundo.

