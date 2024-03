¿Por dónde ver el Puebla vs Tigres EN VIVO y Gratis?

Está por terminar la fecha FIFA por lo que Regresa la Liga BBVA MX. Luego de una semana y media de no tener actividad, el Clausura 2024 regresa para poder disputar la jornada 13.

La acción arranca con los tres partidos que se van a disputar en el Viernes Botanero, que inicia la recta final del campeonato, y los equipos buscan quedarse entre los primeros 10, para así conseguir su boleto a la Fiesta Grande.

Los tres encuentros con los que regresa la actividad del futbol mexicano son: Puebla vs Tigres, América vs Atlético de San Luis y Mazatlán vs Tijuana.

¿Dónde ver el Puebla vs Tigres?

El partido de Puebla vs Tigres lo podrás ver totalmente EN VIVO y Gratis en la doble cartelera de viernes botanero que se tendrá en Azteca Deportes. El encuentro será a las 19 horas tiempo del centro de México y se disputará en el Estadio Cuauhtémoc.

El partido lo podrás ver totalmente en vivo y gratis a través de Azteca Siete y en la app y sitio web de Azteca Deportes. En el encuentro contarás con el análisis y la narración de: Antonio Rosique, Luis García, Francisco Chacon, Omar Villarreal y Mary Carmen Lara.

Al terminar, podrás disfrutar el encuentro entre Mazatlán vs Tijuana. El Mazatlán, buscará salir de la mala racha, de dos derrotas al hilo, frente a los Xolos de Tijuana, escuadra que no conoce la victoria en lo que va del certamen, y que es decimosexto en la Tabla General con ocho unidades tras conseguir puros empates.

