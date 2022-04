TV Azteca transmitirá Chivas vs Pumas EN VIVO

Sigue la actividad de la Liga BBVA MX, el torneo Grita México 22 está en su parte final de la temporada regular y los Pumas de la UNAM visitan Guadalajara para enfrentnarse a las Chivas que están en búsqueda de alargar su número de victorias desde la destitución de Marcelo Michel Leaño.

¿Qué significa ser entrenador de Chivas? Marcelo Michel Leaño responde

Cómo ver Chivas vs Pumas EN VIVO

Cuándo: sábado 23 de abril

Hora: 8:50 PM

Cómo: nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes y en la señal de Azteca 7





El director técnico de los Pumas habló tras la derrota del equipo universitario en la Jornada 15 ante el Atlético de San Luis.

Los Pumas de la UNAM cayeron en su visita al Atlético de San Luis en la Jornada 15 de la Liga BBVA MX, resultado que le complica el estar en zona de reclasificación y le da vital importancia a su próximo duelo frente a Chivas el fin de semana en la Guadalajara.

Te puede interesar: Atlético San Luis derrota a Pumas, y se mete de lleno al Repechaje

Pumas descarta priorizar la Concachampions

Tras el descalabro, el director técnico del conjunto auriazul, Andrés Lillini, aseguró que tuvieron una mala noche y a pesar de arrancar con muchas ausencias de gente importante en el cuadro titular, jugarán contra Chivas el próximo sábado con la intención de ganar los tres puntos y buscar la clasificación a la “Fiesta Grande” del futbol mexicano.

“No vamos a priorizar porque hemos venido jugando así, el caso de Talavera, Mozo, Rogeiro no los quise arriesgar, venían con carga física importante, dolores y no me pareció arriesgarlos si no estaban al 100, acá perdemos entre todos, vamos a ir a Chivas a ganar, no nos podemos quedar fuera de la liguilla”, mencionó Andrés Lillini en conferencia de prensa.

Por otro lado ante sus sensaciones después de la derrota en el Alfonso Lastras en la que incluso no consiguieron anotar, el entrenador argentino aseguró que jugaron mal pero necesitan reaccionar lo más rápido posible.