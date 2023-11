¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS Chivas vs Pumas? | Liguilla Apertura 2023

Terminó el torneo regular del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX y el Play In. Quedaron definidos los enfrentamientos de los Cuartos de Final que serán: América vs León, Monterrey vs Atlético San Luis, Tigres vs Puebla y Pumas vs Guadalajara.

Los juegos de ida se van a disputar el miércoles 29 y jueves 30 de noviembre, los de vuelta serán el sábado 2 y domingo 3 de diciembre. Los encuentros que se juegan el miércoles son: León vs América en punto de las 19:06 horas en el Estadio Nou Camp y Atlético de San Luis vs Rayados a las 21:10 horas en el Estadio Alfonso Lastras.

Para el jueves, Puebla reciben en el estadio Cuauhtémoc a Tigres a las 18:45 horas y en la cancha del estadio Akron las Chivas de Guadalajara enfrentarán a los Pumas a partir de las 21:10 horas.

Uno de los partidos más llamativos de la serie es el de Chivas vs Pumas, pues es el más cerrado ya que en la tabla de posiciones, los equipos únicamente sacaron un punto de diferencia.

Ambos equipos buscarán obtener una ventaja en el juego de ida para poder acercarse a obtener su boleto para las semifinales. Chivas terminó el torneo en el quinto lugar de la tabla con 27 puntos conseguidos tras ganar ocho partidos, empatar tres y perder seis. En el caso de Pumas, terminó en el cuarto lugar con 28 puntos luego de ganar ocho juegos, empatar cuatro y perder cinco.

¿Dónde ver el Chivas vs Pumas EN VIVO Y GRATIS?

El partido lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS el próximo jueves 30 de noviembre de 2023 a través de Azteca Siete, la página web y la app de TV Azteca Deportes. En la transmisión del partido contarás con la mejor narración y el mejor análisis de: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Omar Villa Villa.

