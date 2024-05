Ver EN VIVO Y GRATIS el partido de Al Nassr vs Al Wehda Mecca

Este sábado 4 de mayo del 2024, continúa la actividad de la Liga Saudí en la fecha 30. Son tres partidos los que se van a disputar en la fecha, los cuales son: Al Shabab Riyadh vs Al Raed, Al Ta’i vs Al Khaleej Club y Al Nassr vs Al Wehda Mecca.

Uno de los partidos más llamativos por la pelea al título es de Al Nassr vs Al Wehda Mecca. Se va a disputar en punto de las 12 pm tiempo del centro de México y será en el Estadio Al Awal Park at King Saud University.

La razón es que el equipo de Cristiano Ronaldo es el que más cercano esta al primer lugar. Se ubica en el segundo lugar de la tabla con 71 puntos, a 12 puntos del primer lugar por lo que necesita ganar para seguir en la lucha ya que solo quedan cuatro jornadas por disputarse para que se termine por definir al equipo campeón.

Así llega Al Nassr y Al Wehda

El conjunto del Al Nassr llega con tres victorias consecutivas. En su partió anterior, fue el miércoles 1 de mayo en la Kings Cup y logró ganar 3-1 ante Al Khaleej. Cristiano Ronaldo marcó un doblete en el encuentro y busca seguir asegurando la victoria con sus goles.





Por otra parte, el conjunto de Al Wehda llega ubicado en el lugar 12 de la tabla con 32 puntos luego de ganar nueve partidos, empatar cinco y perder 15. El equipo llega con cuatro partidos sin ganar, por lo que no está en un buen momento.

