TV Azteca transmitirá EN VIVO Y GRATIS la pelea de box Pitbull Cruz vs Néstor Bravo

El peleador mexicano Isaac Pitbull Cruz vuelve a ser el estelar en una velada de boxeo, ahora para enfrentar en un combate de peso superligero al peleador de Puerto Rico, Néstor Bravo quien por su parte tiene la idea de salir a doblegar al favorito e impulsar su pelea. La historia de este combate la podrás seguir EN VIVO este sábado 19 de septiembre a través de Azteca Siete, La Casa del Boxeo desde las 11:00 PM.

El Pitbull Cruz, que con el paso de las peleas sigue luciendo su poderío y puliendo su estilo salvaje y echado para adelante, ha tenido un campamento riguroso en lo físico y así se muestra en imágenes de este periodo de entrenamiento. Pero además suma a su esquina al experimentado y ya alguna ocasión reconocido como mejor entrenador de boxeo, Eddy Reynoso, quien lo ayuda a crecer como peleador.

En suma se antoja un Pitbull serio y con coraje como suele ser, pero quizás más ordenado y listo para el contragolpe en cuanto se presente la oportunidad, por lo que esta pelea es imperdible porque de ganar, marcará un clase ascenso de Isaac Cruz y lo que podría venir sería una chance por título del mundo.

“Bravo es muy aguerrido. Va al frente y le gusta dar espectáculo”, comentó Cruz, nacido en la Ciudad de México y uno de los orgullos de la Alcaldía Magdalena Contreras, (28-3-2, 18 KOs).

“Seremos un nuevo capítulo de la gran rivalidad, como lo es México vs. Puerto Rico. Esta pelea podría quedar marcada en la historia. Yo creo que Bravo saldrá a pelear con una mentalidad agresiva, pero cuento con mi propia estrategia para contrarrestarlo”, dijo en el marco de esta pelea el pugilista azteca.

Marco Verde, saldrá al encordado en evento de respaldo de Pitbull Cruz

Por otro lado, el peleador de Mazatlán Marco Verde, se dirige a una nueva pelea como profesional; Verde tiene seis pelas como profesional sumadas en año y medio; tres de esas las ha ganado por nocaut. A sus 24 años quiere seguir agregando peleas a su récord y ahora en el ring en San Diego se encontrará ante Guillermo Hernández.

El medallista de plata en París 2024 por su parte hizo un campamento combinado entre Mazatlán y de cerca de seis semanas en San Diego bajo las órdenes de Radamés Hernández y asesorado por Eddy Reynoso, quienes pulen a Marco Verde que de ganar podría subirse a la función de Arabia Saudita del 31 de octubre que encabeza Canelo Álvarez.