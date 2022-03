TV Azteca transmitirá el Sorteo de la Copa del Mundo de Qatar 2022

TV Azteca te llevará la emoción del Sorteo de la Copa del Mundo de Qatar 2022, en el que conoceremos a los rivales de la Selección Mexicana en esta justa internacional, este evento lo podrás seguir en vivo por la señal de Azteca 7, el Canal del Mundial en compañía de los mejores comentaristas de México.

Los dirigidos por Gerardo Martino quedaron segundos de la Eliminatoria Rumbo a Qatar 2022 del Octagonal final de de CONCACAF. Canadá se llevó la primera plaza por diferencia de goles, por su parte Estados Unidos también se metió de forma directa a la justa mundialista. Costa Rica tendrá la oportunidad en el próximo mes de junio en el repechaje, en donde enfrentará a su similar de Nueva Zelanda en el país sede del torneo de futbol más importante del mundo.

México 2-0 El Salvador | Resumen Octagonal Final de la Concacaf



¿Cómo quedaron los Bombos para el sorteo de Qatar 2022?



BOMBO 1:

Qatar - Brasil - Bélgica - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal

BOMBO 2:

Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay - México - Estados Unidos

BOMBO 3:

Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur – Marruecos - Túnez

BOMBO 4:

Canadá - Ghana - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda) - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos)

¿Horario y dónde ver el Sorteo de la Copa del Mundo de Qatar?

TV Azteca te llevará completamente en vivo con el mejor equipo de comentaristas de México, Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Luis Roberto Alves Zague, Inés Sainz, Carlos Guerrero “Warrior”, David Medrano, Gerardo Velázquez de León y Álvaro López Sordo estarán en la transmisión, además de nuestros especialistas campeones del mundo, Jorge Valdano e Iker Casillas.

