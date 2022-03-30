Las potencias que podría enfrentar México en Qatar 2022

Un punto ante El Salvador, le dará a México su pase a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sólo una derrota por más de dos goles haría que fuera a puestos de repechaje y por eso, te vamos a contar de las potencias mundiales que enfrentaría en el torneo.

Hasta ahora los bombos para el sorteo de Qatar 2022 están ya casi definidos. Por ejemplo, ya conocemos que Qatar, Brasil, Bélgica, Argentina, Francia, España, Inglaterra y Portugal son los ocho cabezas de serie, y que de clasificar, México iría al segundo bombo.

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Las potencias mundiales que enfrentaría México en Qatar 2022

Hay que ser sinceros. Si México queda en el Grupo A junto a la anfitriona Qatar, sería una gran noticia. En los otros grupos se enfrentaría a cualquiera de los candidatos a levantar el título de la Copa del Mundo 2022.

No podrá enfrentarse a ninguno del Bombo 2 pero sí del 3, en tonde está colocado el actual campeón de la Copa Africana de Naciones, Senegal, además de la Polonia de Robert Lewandowski.





|Getty Images

En el Bombo 4, aunque parezca que no hay rivales de alto peligro, México podría quedar en el mismo sector que Ecuador, Ghana, además del último representante de la UEFA, que podría ser Gales. Cabe recordar que una de las derrotas en la era de Gerardo Martino, fue precisamente ante el equipo de Gareth Bale.

Es decir, México podría terminar en un grupo en el que juegue contra España, Senegal y Ecuador, u otro en donde enfrente a Bélgica, Serbia (que clasificó directo por encima de la Portugal de Cristiano Ronaldo) y Perú o el último representante de Asia. Habrá qué esperar lo que el destino le depare al combinado azteca en el sorteo que se llevará a cabo el próximo viernes 1 de abril.

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