TV Azteca transmitirá EN VIVO y GRATIS Al-Fayha vs Al-Nassr | Liga Saudí

Arranca la actividad de la segunda jornada 2 de la Liga Saudí. Los encuentros que de la fecha son: Al Fateh vs Al Ahli, Al-Fayha vs Al-Nassr, Al Raed vs Al Qadisiya, Al Ettifaq vs Al Akhdoud, Al Hilal vs Dhamk, Al Wehda vs Al Oruba, Al Riyadh vs Al Khlood, Ittihad vs Al Taawoun y Al Khaleej vs Al Shabab.

El siguiente martes 27 agosto del 2024, comienza la actividad de la jornada con tres partidos, los cuales son: Al Fateh vs Al Ahli, Al-Fayha vs Al-Nassr y Al Raed vs Al Qadisiya.

El partido más llamativo del día es el de Al-Fayha vs Al-Nassr. Encuentro que se va a disputar en punto de las 12 horas tiempo del centro de México en el Estadio King Abdullah Sport City.

Mayweather realiza entrenamiento en México previo a enfrentar a John Gotti

Te puede interesar: Los partidos de la jornada 6 que transmitirá TV Azteca | Apertura 2024 Liga BBVA MX

El conjunto del del Al-Fayha llega en el lugar 15 de la tabla luego de perder en la primera jornada ante el Al Taawoun 1-0. Con su plantilla modesta, buscará hacerle partido a uno de los equipos que pinta como favorito para pelear por el título.

Por su parte, el Al-Nassr llega ubicado en el décimo lugar de la tabla con un punto tras empatar 1-1 ante Al Raed. Cristiano Ronaldo logró anotar pero no fue suficiente para llevarse la victoria. Los aficionados esperan que en este segundo partido ganen y no dejen pasar puntos que después pueden ser clave en la lucha por el título.

Así puedes ver EN VIVO y GRATIS Al-Fayha vs Al-Nassr

El encuentro de Al-Fayha vs Al-Nassr, lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS a través de la app y sitio web de Azteca Deportes.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Te puede interesar: ¿Feyenoord o Premier League? Santiago Giménez habría dado una respuesta definitiva a la oferta del Nottingham Forest