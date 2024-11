TV Azteca transmitirá Honduras vs México en VIVO | CONCACAF Nations League

Este viernes 15 de noviembre no te puedes perder el partido entre las selecciones de México y Honduras en tierra catracha que podrás ver en VIVO por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 19:50 horas tiempo del centro de México con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Zague y Jorge Campos.

Las palabras de Raúl Jiménez después de su gran actuación contra los Estados Unidos

El partido de ida de la eliminatoria de Cuarto de Final de la CONCACAF Nations League se jugará en la cancha del Estadio General Francisco Morazán, también conocido popularmente como ‘La Bombonerita’, una prueba difícil para el técnico azteca Javier ‘Vasco’ Aguirre.

Ver en vivo el partido Honduras vs México aquí

La convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Honduras en los cuartos de final de la CONCACAF Nations League

Porteros: Luis Ángel Malagón, Guillermo Ochoa y Raúl ‘Tala’ Rangel.

Defensas: Rodrigo Huescas, Jorge Sánchez, César ‘Cachorro’ Montes, Israel Reyes, Jesús Orozco Chiquete, Jesús Angulo, Jesús Gallardo.

Mediocampistas: Luis Romo, Carlos Rodríguez, Edson Álvarez, Luis Chávez, Erik Lira, Orbelín Pineda, Alexis Gutiérrez.

Delanteros: Ángel Sepúlveda, Ozziel Herrera, Diego Lainez, Alexis Vega, Raúl Jiménez, César ‘Chino’ Huerta, Julián Quiñones, Guillermo Martínez, Henry Martín.

La baja de Johan Vásquez (Génova) de la convocatoria debido a molestias musculares en el muslo derecho fue tomada por el defensa Víctor ‘Toro’ Guzmán, de Rayados de Monterrey.

El Vasco Aguirre presentó su tercera convocatoria; anteriormente, tan solo disputó partidos amistosos, donde no ha conocido la derrota: registró empates ante Canadá y Valencia y victorias frente a Nueva Zelanda y Estados Unidos. Frente a Honduras serán sus primeros compromisos oficiales en su tercera etapa al frente de la dirección técnica de la Selección Mexicana.

¿Cuándo es el Final Four de la CONCACAF Nations League?

Será en el mes de marzo 2025 cuando se dispute el Final Four de la CONCACAF Nations League, donde saldrá el campeón de la competencia, donde Estados Unidos es el vigente campeón, tras vencer a México en la gran final.

México vs Honduras, Estados Unidos vs Jamaica, Panamá vs Costa Rica y Canadá vs Surinam son los duelos de cuartos de final, mismos a disputarse en esta fecha FIFA de noviembre 2024.

¿Cuándo es el partido de vuelta de los Cuartos de final entre México vs Honduras de la CONCACAF Nations League?

El encuentro de vuelta se jugará el martes 19 de noviembre en la cancha del Nemesio Diez a partir de las 20:30 horas y lo podrás ver en VIVO por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.