TV Azteca transmitirá EN VIVO y GRATIS Mazatlán vs América Jornada 15

La actividad del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX no para. La jornada 15 de la Liga BBVA MX, se va a disputar de este viernes 1 de noviembre al sábado 2 de noviembre del 2024.

Los partidos que tendrá la fecha son: Querétaro vs Juárez, Mazatlán vs América, Tijuana vs Tigres, Atlético de San Luis vs Puebla, Toluca vs León, Chivas vs Pumas, Monterrey vs Atlas, Pachuca vs Necaxa y el Cruz Azul vs Santos.

La figura, la sorpresa y la decepción de la Jornada 14 del Clausura 2024

Te puede interesar: Los partidos de la Jornada 15 del Apertura 2024 que transmitirá TV Azteca

Así puedes ver EN VIVO Mazatlán vs América

Para la jornada 15, uno de los partidos que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por AZTECA 7, SITIO, APP Y YOUTUBE de Azteca Deportes, es el Mazatlán vs América en punto de las 21 horas tiempo del centro de México desde el Estadio El Encanto. Tendrás la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Omar Villarreal.

Este martes 29 de octubre del 2024, confirmaron que el encuentro sí se va a disputar a pesar de la violencia que se vive en el Estado de Sinaloa. Todo se ha confirmado luego de que hablaran con las autoridades.

Para el encuentro, el equipo de Coapa llega con la posibilidad de asegurar su lugar en el Play In, si es que León, empata o pierde su partido. Además, mantienen una racha muy positiva ante Mazatlán. De 8 partidos, han tenido seis victorias, un empate y solo un triunfo para el pacifico.

Por otra parte, Mazatlán llega con la necesidad de llevarse forzosamente el triunfo para seguir peleando por un lugar en el Play In. En caso de empatar, necesita que Atlas pierda su encuentro para no quedar eliminado.

Toluca podría competirle al Cruz Azul | La Mesa Protagonistas



Te puede interesar: Medrano revela qué sucederá con el Mazatlán-América