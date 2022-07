TV Azteca transmitirá Mazatlán vs Tigres EN VIVO | Liga BBVA MX

La jornada 2 del torneo Apertura 2022 comenzará con nuestro Viernes Botanero que tendrá el partido Mazatlán vs Tigres desde la cancha del Kraken y podrás verlo EN VIVO este viernes a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) a través de nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la mejor narración y análisis del mundo mundial.

Los cañoneros vienen de perder 4-2 en casa frente al Puebla de Nicolás Larcamón y buscará hacer valer su condición de local ante uno de los equipos más fuertes del certamen.

Por otra parte, los felinos de Miguel Herrera también llegan con la moral herida. En el Estadio Universitario de Monterrey cayeron frente a Cruz Azul 3-2 con gol de último minuto de Santiago Giménez.

¿Cómo está la tabla en la Liga BBVA MX?

Después de una jornada, La Franja se encuentra en primer lugar por mejor diferencia de goles, seguido de Toluca, Pachuca, Santos, Cruz Azul y León que también ganaron sus respectivos encuentros.

En el medio de la tabla, Xolos, Pumas, América, Atlas, Chivas y FC Juárez se encuentran igualados con un punto.

Y en el fondo de la clasificación marchan Monterrey, Tigres, Atlético de San Luis, Mazatlán, Necaxa y Querétaro.

Jornada 2 de la Liga BBVA MX

Mazatlán vs Tigres | Viernes 8 de julio | 19:00 horas

Puebla vs Santos | Viernes 8 de julio | 21:05 horas



Tijuana vs FC Juárez | Viernes 8 de julio | 21:05 horas

León vs Pumas | Sábado 9 de julio | 19:00 horas

Chivas vs Atlético de San Luis | Sábado 9 de julio | 19:05 horas

Cruz Azul vs Pachuca | Sábado 9 de julio | 21:05 horas

Monterrey vs América | Sábado 9 de julio | 21:05 horas

Toluca vs Atlas | Domingo 10 de julio | 12:00 horas

Querétaro vs Necaxa | Domingo 10 de julio | 17:00 horas